فيفا تدعو لوضع هذا الهدف التاريخي في المتحف
سجل اللاعب الأرجنتيني، فرانسيسكو غونزاليس ميتيلي، من نادي “أتلتيكو سنترال قرطبة”، هدفا رائعا خلال مباراة، الاثنين، مع فريق “روزاريو سنترال” في الدوري الأرجنتيني، ما جعل الفيفا تدعو إلى وضعه في متحف اللوفر.
ورد حساب الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” على فيديو الهدف الذي نشره النادي، وقال تعليقا عليه: “نبدأ أسبوعنا مع بعض السحر. هل يمكن أن يكون أي من هذه الأهداف منافسا للحصول على جائزة بوشكاش؟ (لأفضل هدف)”.
We begin our week, with some Monday Magic.
Could any of these goals be a #Puskas contender?
“A wonderstrike. Put this goal in the Louvre.” 🖼️
1⃣- Francisco González Metilli of @cacc_sde. pic.twitter.com/G0IurYaX1x
— FIFA.com (@FIFAcom) August 2, 2022
وأضاف أنها “ضربة مدهشة”، وتابع مازحا:” يجب وضع هذا الهدف في متحف اللوفر”، في إشارة رمزية إلى التسديدة الرائعة.
وأثار الهدف إعجاب إدارة الدوري الأرجنتيني لكرة القدم، التي علقت عليه بالقول إنه “هدف عظيم”، ووصفته بـ”التسديدة الرائعة” لميتيلي.
¡Golazo! Francisco González Metilli le da la ventaja a #CentralCórdoba ante #RosarioCentral con una gran volea por la #Fecha11 del #TorneoBinance🏆@RosarioCentral🆚@cacc_sde pic.twitter.com/uKbfomgnuY
— Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) August 1, 2022