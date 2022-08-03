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رياضة

فيفا تدعو لوضع هذا الهدف التاريخي في المتحف

الشروق الرياضي
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فيفا تدعو لوضع هذا الهدف التاريخي في المتحف

سجل اللاعب الأرجنتيني، فرانسيسكو غونزاليس ميتيلي، من نادي “أتلتيكو سنترال قرطبة”، هدفا رائعا خلال مباراة، الاثنين، مع فريق “روزاريو سنترال” في الدوري الأرجنتيني، ما جعل الفيفا تدعو إلى وضعه في متحف اللوفر.

ورد حساب الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” على فيديو الهدف الذي نشره النادي، وقال تعليقا عليه: “نبدأ أسبوعنا مع بعض السحر. هل يمكن أن يكون أي من هذه الأهداف منافسا للحصول على جائزة بوشكاش؟ (لأفضل هدف)”.

وأضاف أنها “ضربة مدهشة”، وتابع مازحا:” يجب وضع هذا الهدف في متحف اللوفر”، في إشارة رمزية إلى التسديدة الرائعة.

وأثار الهدف إعجاب إدارة الدوري الأرجنتيني لكرة القدم، التي علقت عليه بالقول إنه “هدف عظيم”، ووصفته بـ”التسديدة الرائعة” لميتيلي.

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