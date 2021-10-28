فيفا توافق على طلب الفاف تأخير مباراة الجزائر-بوركينافاسو

أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف”، الخميس، أن موعد اجراء مباراة المنتخب الوطني مع نظيره البوركينابي، سيكون يوم الثلاثاء 16 نوفمبر على الساعة 5 مساء بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.

وأوضحت الفاف في بيان لها أنه تم تأخير موعد اجراء مقابلة الجزائر- بوركينا فاسو، لحساب الجولة السادسة والاخيرة من تصفيات المجموعة الأولى من كاس العالم، الذي كان مقررا اجراؤها يوم الاثنين 15 نوفمبر بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة بـ 24 ساعة، لتقام يوم الثلاثاء 16 نوفمبر ابتداء من الساعة الـ (17.00سا).

وتجدر الاشارة إلى أن الاتحادية الدولية لكرة القدم (فيفا) كانت قد غيرت “استثنائيا”، موعد اجراء مقابلة المنتخب الوطني مع نظيره البوركينابي، بناء على طلب الاتحادية الجزائرية .

وسيدير هذه المقابلة طاقم تحكيم من جنوب افريقيا، بقيادة الحكم الرئيسي غوماس فيكتور ميغال دو فريتاس بمساعدة مواطنيه سيويلا زاخيلي توزي غرانفيل (مساعد اول) وندونغي اتانكوسي (مساعد ثاني)، بالإضافة الى الحكم الرابع نزادزيكا تاندو.