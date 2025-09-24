“فيفا” و”كونميبول” يناقشان زيادة عدد الفرق المشاركة إلى 64 منتخبا

كأس العالم 2030

التقى جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مع أليخاندرو دومينيغيز، رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية (كونميبول) في نيويورك مساء يوم الثلاثاء لمناقشة زيادة عدد المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم إلى 64 فريقا في عام 2030.

وكان رؤساء اتحادات كرة القدم في الأرجنتين والأوروغواي، بالإضافة إلى رئيس باراغواي سانتياغو بينيا، ورئيس الأوروغواي ياماندو أورسي، حاضرين أيضا في الاجتماع.

هذه هي المرة الأولى التي يقدم فيها قادة اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) المقترح مباشرة إلى جياني إنفانتينو، وذلك بعد أن تم طرحه لأول مرة في شهر مارس الماضي من قبل مندوب من أوروغواي خلال اجتماع افتراضي لمجلس الفيفا. وقال دومينيغز على إنستغرام، بعدما نشر صورة مع إنفانتينو وعدد من كبار المسؤولين في أمريكا الجنوبية: “نؤمن بكأس عالم تاريخي في 2030”. وذكرت صحيفة “لا ناسيون” أن إنفانتينو هو من نظم الاجتماع وأنه يدعم الخطة. وكان قد تم بالفعل توسيع عدد الفرق المشاركة في كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا من 32 إلى 48 فريقا.

وإذا وافق فيفا على مقترح زيادة عدد الفرق، سيتحول كأس العالم إلى بطولة تضم 128 مباراة، وهو ضعف عدد المباريات في النسخة الحالية التي تتألف من 64 مباراة والتي كانت تلعب من عام 1998 وحتى 2022. وتستضيف ستة مدن منافسات بطولة كأس العالم 2030 موزعة على ثلاث قارات. وتستضيف المغرب والبرتغال وإسبانيا منافسات تلك النسخة.

ومع ذلك، واحتفالا بالذكرى المئوية لأول كأس عالم فيفا عام 1930، ستقام مباراة خاصة واحتفالات بمناسبة المئوية في أوروغواي، الدولة المضيفة الأولى. كما ستستضيف كل من الأرجنتين وباراغواي مباراة واحدة أيضا.