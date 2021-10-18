“فيفا” يثني على سليماني ومشوار “الخضر”

سلط الإتحاد الدولي لكرة القدم عبر موقعه على الأنترنيت، الضوء على الهدافين الذين حققوا مؤخرا أرقاما قياسية مع منتخباتهم..

وتطرق ” فيفا” إلى أرقام عدة لاعبين من بينهم مهاجم “الخضر” إسلام سليماني الذي تمكن من تحطيم رقم الدولي السابق عبد الحفيظ تاسفاوت بوصوله إلى الهدف 37 مع “الخضر”.

وقال الإتحاد الدولي لكرة القدم، أن سليماني دخل التاريخ بتمكنه من التسجيل في مباراة النيجر، لهدفين الـ36 والـ37 ، ليحطم رقم تاسفاوت، ويتصدر قائمة هدافي التصفيات الإفريقية للمونديال بعد الجولة الرابعة برصيد 6 أهداف.

وذكر “فيفا” ببلوغ المنتخب الجزائري المباراة 31 من دون هزيمة ومعادلته رقم منتخب الأرجنتين، في طريق مفتوح لمواصلة النتائج الإيجابية من أجل بلوغ رقم المنتخب الإيطالي بـ37 مباراة متتالية من دون هزيمة.