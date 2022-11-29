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رياضة

“فيفا” يحسم الجدل بخصوص هدف رونالدو أمام أوروغواي

عمر سلامي
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“فيفا” يحسم الجدل بخصوص هدف رونالدو أمام أوروغواي
ح.م
كريسيانو رونالدو

حسم الإتحاد الدولي لكرة القدم، الجدل بخصوص هدف رونالدو في شباك أوروغواي، بتسجيله باسم زميله برونو فيرنانديز.
وقال الفيفا في تغريدة على “تويتر”: “الهدف سجل رسميا باسم برونو فيرنانديز”، وذلك بعد تغريدة أولى أشارت إلى أن رونالدو هو من سجل الهدف.

وأثيرت تساؤلات بشأن الهدف الأول للبرتغال أمام أوروغواي، ما إذا كان كريستيانو رونالدو لمس الكرة برأسه، أم أنها اتجهت مباشرة نحو شباك سيرجيو روشيت ألفاريز.

وأرسل برونو فيرنانديز كرة عرضية ارتقى لها رونالدو لتسكن الشباك، معلنة عن هدف اللقاء الأول، وانطلق بعدها رونالدو في فرحة جنونية مما أعطى إيحاء بأنه صاحب الهدف.

لكن بعد تسجيل الهدف باسم رونالدو كشفت الإعادة الدقيقة أن الكرة لم تلمس رأسه، ليقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) نسب الهدف لفيرنانديز على موقعه الرسمي، وحساباته على منصات التواصل.

وتأهل منتخب البرتغال رسميا إلى دور الـ16 ، بعد فوزه بثنائية نظيفة على أوروغواي، في انتظار التعرف على المنتخب الذي سيرافقه، بعد إجراء الجولة الثالثة.

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