فيفا يحقق عائدات مالية ضخمة بفضل مونديال قطر

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم تحقيق عائدات قياسية خلال الدورة المالية الماضية، التي شهدت بطولة كأس العالم في قطر.

وذكر “فيفا” أن إجمالي إيراداته بلغ 7.568 مليار دولار خلال الفترة من 2019 وحتى 2022، بزيادة مليار دولار عن الفترة السابقة لها.

وبلغت العائدات 5.769 مليار دولار، في العام الذي شهد بطولة كأس العالم، وجاءت الحصة الأكبر من العائدات من حصيلة بيع حقوق البث التلفزيوني.

ويتوقع “فيفا” في دورة كأس العالم المقبلة من 2023 إلى 2026 أن يجمع عائدات بقيمة 11 مليار دولار.