“فيفا” يخصص نصف مليار دولار لـ 7000 ناد في العالم

مكافآة تدريب لاعبين ناشئين احترفوا في الخارج

كشف مصدر مسؤول في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، في تصريحات خاصة لموقع “وين وين” عن قرار تخصيص أكثر من 500 مليون دولار أمريكي لـ 7000 نادٍ حول العالم، مع دفع 300 مليون دولار أمريكي كمكافآت تدريب للمبالغ المتبقية، والمعلقة رهنا بإكمال عملية تقييم الامتثال بنجاح من الأندية التي لها حق في الحصول على مكافآت تدريب، من لاعبين انتقلوا إلى تجارب احتراف خارجية.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد حدد أيضًا قواعد التكاليف والتدريب في الأندية بالنسبة للاعبين الناشئين، الذين ينتقلون لأندية خارج حدود بلدانهم في المراحل العمرية، حيث وضع قواعد مالية تختلف من اتحاد قاري لآخر بخلاف حقوق الرعاية.

وجاء الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في المرتبة الأولى، حيث يبدأ التعويض التدريبي للأندية بقيمة تتراوح بين 10 آلاف دولار وحتى 90 ألفًا على حسب القيمة المالية للنادي المتكفل برعاية الناشئ وتدريبه، من إقامة ومعيشة.

وجاء اتحاد أمريكا الجنوبية (كونوموبيل) في المرتبة الثانية، حيث يبدأ التعويض التدريبي للأندية من 2000 وحتى 50 ألف دولار، ثم اتحاد أمريكا الشمالية (كونكاكاف) والاتحاد الآسيوي لكرة القدم من 2000 وحتى 40 ألف دولار، ويأتي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) في المرتبة الخامسة بدءًا من 2000 وحتى 30 ألف دولار، متساويًا مع اتحاد أوقيانوسيا.

وفي إطار تنفيذ تلك الاتفاقية، قرر فيفا إنشاء غرفة معاملات تجمع كل أندية العالم مع مسؤول غرفة مقاصة الاتحاد الدولي للعبة، مثلما تم إنشاء نظام إدارة انتقالات اللاعبين (TMS) بين كل الأندية والاتحادات الأعضاء في الهيئة العالمية.

وبالنسبة للأندية التي لا تستخدم نظام إدارة المعاملات (TMS)، يجب على الاتحاد العضو تقديم عنوان البريد الإلكتروني للفيفا في غضون 15 يومًا، وقد يؤدي عدم القيام بذلك إلى فرض عقوبات على الاتحاد العضو.