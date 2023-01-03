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رياضة

فيفا يدعو دول العالم إلى إطلاق اسم بيليه على أحد ملاعبها

عمر سلامي
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فيفا يدعو دول العالم إلى إطلاق اسم بيليه على أحد ملاعبها
أرشيف
إنفانتينو

أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، عزمه إرسال طلب لجميع الدول الأعضاء عبر العالم من أجل تسمية أحد ملاعبها باسم الأسطورة البرازيلية الراحل بيليه.

وفي تصريح أدلى به لقنوات تلفزيونية برازيلية ودولية، قال إنفانتينو: “سوف نطلب من كل الدول تسمية أحد ملاعبها باسم بيليه”.

وشارك السويسري إنفانتينو، الاثنين، في مراسم تأبين الراحل “بيليه” التي أقيمت في مسقط رأسه مدينة سانتوس، والتي ارتبط اسمه بفريقها لكرة القدم.

وعرفت مراسم التأبين حضور رئيس البلاد لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، كما توافد الآلاف من كل مدن البرازيل على المدينة من أجل إلقاء النظرة الأخيرة على بيليه.

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