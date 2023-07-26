فيفا يدير حقوق البث التليفزيوني للمنتخبات الأفريقية

تصفيات مونديال 2026

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم توليه إدارة حقوق البث التليفزيوني والوسائط المتعددة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، المقررة بالولايات المتحدة كندا والمكسيك.

وقال فيفا إنه تم التوصل إلى اتفاق مع جميع الاتحادات الوطنية الـ 54 الأعضاء في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بموجبه سيتولي الاتحاد الدولي لكرة القدم إدارة حقوق البث التلفزيوني والوسائط المتعددة لجميع مباريات التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بنظام مبيعات مركزية.

وينص الاتفاق أيضًا على أن جميع الأرباح التي تحقق ستوزع على جميع الاتحادات الوطنية الـ 54 الأعضاء في الكاف، هذا النموذج المركزي لبيع حقوق البث يهدف إلى تحقيق أفضل تغطية وانتشار للمباريات وتحقيق أقصى قدر من الإيرادات التي ستعود بالنفع على جميع الاتحادات الوطنية في القارة الإفريقية.

وسيكون للمرة الأولى الحق لعشرة منتخبات أفريقية في التأهل لنهائيات كأس العالم 2026 وهي زيادة ملحوظة عن الفرص التأهيلية الخمس التي كانت متاحة لكأس العالم 2022،وبالتالي، تُمثل هذه الفرصة الهامة لعدد من الدول الناشئة في مجال كرة القدم من جميع أنحاء إفريقيا نافذة لصنع التاريخ، وأيضاً يعطي فرصة أكبر للجماهير الإفريقية لمتابعة فرقهم وهي تتنافس للحصول على مكان في أكبر بطولة لكرة القدم.

وستكون هذه المرة الأولى التي ستتنافس فيها جميع المنتخبات الوطنية المرتبطة بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، والتي تبلغ 54 منتخبًا، معًا منذ بداية البطولة. وبذلك، سيكون هناك رقم قياسي من 273 مباراة تأهيلية، وستقام في جميع أنحاء القارة من نوفمبر 2023 حتى نوفمبر 2025.

ستشهد مرحله المجموعات للمرة الأولى تسعه مجموعات مكونة من ستة فرق، تتنافس جميعها في نظام الذهاب والإياب بنظام الدوري. وستتأهل تسعة فرق فائزة من المجموعات مباشرة إلى كأس العالم 2026. بينما ستتنافس أفضل أربع فرق حصلت على المركز الثاني بأفضل نقاط على المقعد الأخير عن طريق لعب مباريات بنظام خروج المغلوب ليكتمل بها عدد الفرق المتأهلة لكأس العالم 2026.

وبدأ الإتحاد الدولي لكرة القدم في تلقي طلبات الشركات الإعلامية التي لديها القدرة على تلبية التزامات البث والإنتاج المطلوبة التي ستمكّنها من تحقيق أهدافها في الوصول إلى أكبر جمهور ممكن وتوفير تجربة مشاهدة عالية الجودة للمشجعين.