“فيفا” يرشح 10 أهداف في تصويت أجمل هدف بمونديال قطر
رشح موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، 10 أهداف للتنافس، في تصويت جماهيري، لاختيار أجمل هدف في كأس العالم 2022 في قطر.
ونشر “فيفا” على موقعه الرسمي، وحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات للأهداف العشرة المرشحة، وطلب من الجمهور اختيار أفضلها، قبل إغلاق التصويت، سهرة الخميس.
ويتواجد في القائمة هدف السعودي سالم الدوسري، الذي سجّله في شباك حارس الأرجنتين في الجولة الأولى من دور المجموعات.
A brilliant and unforgettable goal from Salem Al-Dawsari 🇸🇦#HyundaiGOTT2022 | #FIFAWorldCup
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 22, 2022
وضمت القائمة هدف البرازيلي ريتشارليسون الذي سجّله في مرمى صربيا، بضربة مقصّية، في دور المجموعات.
How many times have you watched @richarlison97‘s SENSATIONAL goal? 🚀#HyundaiGOTT2022 | #FIFAWorldCup
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 21, 2022
كما يتواجد هدف الهولندي كودي غاكبو بقدمه اليسري في مرمى الإكوادور، كما ضمت القائمة هدف الأرجنتيني إنزو فيرناندير في مرمى المكسيك.
وتواجد هدف الكاميروني فنسنت أبو بكر، في مرمى صربيا، ورشح “فيفا” أيضا هدف المكسيكي لويس تشافيز في مرمى السعودية.
وجاء ضمن الترشيحات هدف الفرنسي كيليان مبابي في مرمى بولندا.
وعزّز البرازيلي ريتشارليسون تواجده في القائمة بهدف ثان، سجله في مرمى كوريا الجنوبية.
The juggling, the passing, the finish 😍 Another brilliant goal by Richarlison! 🇧🇷#HyundaiGOTT2022 | #FIFAWorldCup
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 22, 2022
ورشح فيفا هدف بايك سيونغ الكوري الجنوبي، في شباك البرازيليين من خارج منطقة الجزاء.
A beauty from Paik Seung-ho! ☄️#HyundaiGOTT2022 | #FIFAWorldCup
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 22, 2022
كما رشح الفيفا هدف البرازيلي نيمار في شباك كرواتيا، والذي جاء بعد عمل جماعي.
What a goal by @neymarjr to equal Pele’s record! 🇧🇷#HyundaiGOTT2022 | #FIFAWorldCup
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 21, 2022