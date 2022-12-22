“فيفا” يرشح 10 أهداف في تصويت أجمل هدف بمونديال قطر

رشح موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، 10 أهداف للتنافس، في تصويت جماهيري، لاختيار أجمل هدف في كأس العالم 2022 في قطر.

ونشر “فيفا” على موقعه الرسمي، وحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات للأهداف العشرة المرشحة، وطلب من الجمهور اختيار أفضلها، قبل إغلاق التصويت، سهرة الخميس.

ويتواجد في القائمة هدف السعودي سالم الدوسري، الذي سجّله في شباك حارس الأرجنتين في الجولة الأولى من دور المجموعات.

وضمت القائمة هدف البرازيلي ريتشارليسون الذي سجّله في مرمى صربيا، بضربة مقصّية، في دور المجموعات.

كما يتواجد هدف الهولندي كودي غاكبو بقدمه اليسري في مرمى الإكوادور، كما ضمت القائمة هدف الأرجنتيني إنزو فيرناندير في مرمى المكسيك.

وتواجد هدف الكاميروني فنسنت أبو بكر، في مرمى صربيا، ورشح “فيفا” أيضا هدف المكسيكي لويس تشافيز في مرمى السعودية.

وجاء ضمن الترشيحات هدف الفرنسي كيليان مبابي في مرمى بولندا.

وعزّز البرازيلي ريتشارليسون تواجده في القائمة بهدف ثان، سجله في مرمى كوريا الجنوبية.

ورشح فيفا هدف بايك سيونغ الكوري الجنوبي، في شباك البرازيليين من خارج منطقة الجزاء.

كما رشح الفيفا هدف البرازيلي نيمار في شباك كرواتيا، والذي جاء بعد عمل جماعي.