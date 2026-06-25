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رياضة
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فيفا يرفع الحظر عن منتخب روسيا ويسمح بمشاركته في كأس العالم

الشروق الرياضي
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فيفا يرفع الحظر عن منتخب روسيا ويسمح بمشاركته في كأس العالم
ح.م
فيفا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، في بيان رسمي له، عن السماح لمنتخب روسيا لكرة القدم بالمشاركة في بطولة دولية رسمية للمرة الأولى منذ أكثر من أربع سنوات، عقب الحظر الشامل الذي فُرض على الرياضة الروسية.

حيث تم توجيه دعوات جماعية لجميع الاتحادات الأعضاء من أجل المشاركة في منافسات كأس العالم للناشئين تحت 15 عاماً والمهرجان الكروي المصاحب لها، والتي تحتضنها دولة أذربيجان في الفترة الممتدة من 22 إلى31 من شهر أكتوبر المقبل.

وأكدت وكالة الأنباء الألمانية نقلاً عن مصادر مسؤولة أن قائمة المنتخبات المدعوة رسمياً تضم روسيا وحليفتها الإستراتيجية بيلاروسيا، بعد أن منعت جميع الفرق والمنتخبات الروسية من دخول المسابقات الدولية منذ اندلاع حرب أوكرانيا في مارس من عام 2022.

وتأتي هاته الخطوة بعد أن سمحت اللجنة الأولمبية الدولية في وقت سابق للرياضيين الروس بالمشاركة بصفة محايدة في أولمبياد باريس الصيفي وأولمبياد ميلانو الشتوي، لتشهد الأشهر القليلة الماضية بوادر انفراج عودة روسيا للمنافسات الكروية، علماً أن منتخب الرجال الروسي يحتل حالياً المركز 34 في تصنيف الفيفا العالمي رغم اكتفائه بخوض مباريات ودية خارج الإطار الرسمي للبطولات الكبرى.

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