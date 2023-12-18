“فيفا” يستحدث مسابقة جديدة للأندية

استحدث الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بطولة جديدة، لتحل محل كأس العالم للأندية بنظامها الحالي.

وعقد مجلس “الفيفا” اجتماعا في جدة السعودية، لحسم مواعيد كأس العالم للأندية 2025، وهي أول نسخة تقام بالشكل الجديد، بمشاركة 32 فريقا.

وقال الاتحاد عبر موقعه الرسمي، إن فيفا قرّر إقامة مونديال الأندية 2025، خلال الفترة بين 15 جوان و13 جويلية في الولايات المتحدة الأمريكية.

-اليكم الأندية التي ضمنت رسميًا المشاركة في كأس العالم للأندية 2025 حتى الآن : 🔥 pic.twitter.com/ItbB8ug9hz — كأس العالم للأندية | News ™ (@News_q24) December 18, 2023

وستكون نسخة 2023 الجارية في السعودية، هي الأخيرة لمونديال الأندية بنظامه الحالي، علمًا بأن مسمى البطولة سيتغير بدءًا من 2025 إلى “مونديال فيفا للأندية”، على أن يقام كل 4 أعوام.

وبدلا من النظام الحالي للمسابقة، استحدث “فيفا” بطولة سنوية جديدة للأندية، تبدأ في 2024، وتقام في السنوات التي لا تُلعب فيها النسخة الموسعة.

ويشارك في البطولة المستحدثة أبطال القارات، على أن يلتقوا في شكل تصفيات، بحيث يتأهل الفائز لمواجهة بطل أوروبا في النهائي.

-اليكم الأندية التي ضمنت رسميًا المشاركة في كأس العالم للأندية 2025 حتى الآن : 🔥 pic.twitter.com/ItbB8ug9hz — كأس العالم للأندية | News ™ (@News_q24) December 18, 2023

و ضمنت 3 أندية عربية مشاركتها في النسخة الأولى من مونديال الأندية بشكله الجديد، وهي: الأهلي المصري، والوداد المغربي من إفريقيا، والهلال السعودي من آسيا.

ويشارك في البطولة 12 فريقا من أوروبا، و4 من إفريقيا، و4 من آسيا، و4 من أمريكا الشمالية والوسطى، و6 من أمريكا الجنوبية، وفريق من أوقيانوسيا، إضافة إلى ممثل البلد المضيف.