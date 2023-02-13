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رياضة

فيفا يشيد بالمردود المتميّز لمحرز

عمر سلامي
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فيفا يشيد بالمردود المتميّز لمحرز
ح.م
رياض محرز

أشادت الصفحة الرسمية لكأس العالم “فيفا”، بالمستويات التي يقدمها الدولي الجزائري رياض محرز مؤخرا مع ناديه مانشستر سيتي.

ونشرت صفحة كأس العالم “فيفا” على موقع التواصل الاجتماعي صورا لرياض محرز من مباراة أستون فيلا، التي سجل خلالها الهدف الثالث من ركلة جزاء.

وعلقت صفحة “فيفا”، على تألق محرز، بعبارة: ” يتألق في صمت ويقدم مستويات مميزة”.

وأضافت: ” محارب الصحراء رياض محرز دائما عند حسن الظن”.

وأرفقت صفحة “الفيفا” العبارة الأخيرة بعلم الجزائر.

ومن جهته أشادت الصفحة الرسمية لمانشستر سيتي بالعربية، بأداء رياض محرز.

وقالت: ” هدف وتمريرة حاسمة..ليلة رائعة أخرى من ساحر العرب”.

وتألق رياض محرز في مباراة ناديه مانشستر سيتي أمام أستون فيلا، والتي أنهاها أشبال غوارديولا بثلاثية مقابل هدف واحد.

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