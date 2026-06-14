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رياضة

“فيفا” يصدر بياناً حول ركلة جزاء منتخب سويسرا

الشروق أونلاين
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“فيفا” يصدر بياناً حول ركلة جزاء منتخب سويسرا

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بياناً حول ركلة الجزاء التي تحصل عليها المنتخب السويسري في مباراته أمام المنتخب القطري.

وجاء في بيان “الفيفا”: “حدث عطل فني مؤقت في مباراة المنتخب السويسري والمنتخب القطري، وساهم هذا العطل في عدم ظهور خطوط تقنية التسلل الآلي قبل احتساب ركلة جزاء لمنتخب سويسرا في الدقيقة 14 لكن تم تدارك الموقف سريعاً وحلت المشكلة في ظرف وجيز”.

وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم، أن هذا العطل لم يؤثر هذا العطل على عمل غرفة الـ”فار” .

قبل أن يضيف أن الإجراء المعتمد للتحقق من الحالتين لم يظهر وجود أي لاعب في حالة تسلل قبل الإعلان عن ركلة الجزاء.

وانتهت مباراة سويسرا وقطر بالتعادل بهدف لمثله، ليحصل كل منتخب على نقطة واحدة، وهو نفس الرصيد الذي يملكه كندا والبوسنة والهرسك اللذان تعادلا أيضاً بهدف لمثله.

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