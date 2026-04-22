“فيفا” يطرح تذاكر جديدة للمشجعين في مونديال 2026

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الأربعاء، أنه سيطرح، وقبل 50 يوماً من انطلاق المونديال في أميركا الشمالية، حصة جديدة من التذاكر للمباريات الـ104 في العرس العالمي المقرّر في 11 جوان المقبل.

ووفقا لما كانت أعلنت عنه أول أمسي الثلاثاء، قالت الهيئة العالمية في بيان رسمي: “ستباع التذاكر وفق مبدأ الأولوية بالأسبقية، وستجري عمليات الشراء في الوقت الحقيقي بحسب توفرها”، على أن يبدأ البيع (أمس الأربعاء)عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينيتش على موقعها الرسمي.

وتابع بيان فيفا: “إضافة إلى هذه الدفعة من التذاكر، ستستمر دفعات أخرى في الطرح بانتظام، حتّى المباراة النهائية للمونديال في 19 جويلية”، وذلك أيضاً رهن توفرها. وأوضحت متحدثة باسم “الفيفا” في تصريح نقلته وكالة “فرانس برس”، أن مرحلة البيع هذه تشمل تذاكر “الفئات من 1 إلى 3 ومقاعد الصفوف الأولى، حسب المباراة”، وأضافت “لا تزال مبيعات التذاكر قوية مع اهتمام مرتفع بجميع المباريات”.

وأوضح رئيس الاتحاد الدولي السويسري -الإيطالي جياني إنفانتينو، أنه جرى بيع أكثر من خمسة ملايين تذكرة حتى الآن، من أصل نحو سبعة ملايين تذكرة مطروحة للبطولة، مع احتساب طاقات الاستيعاب للملاعب الـ16 في مونديال 2026.

وتتوقع الهيئة الكروية تحطيم الرقم القياسي التاريخي البالغ 3.5 ملايين تذكرة مباعة في نسخة 1994 من كأس العالم. ويستضيف هذا الصيف، المونديال المشترك بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، 48 منتخباً و104 مباريات، منها 78 مباراة على الأراضي الأميركية.

وأثارت مسألة التذاكر جدلاً واسعاً، إذ وُجهت إلى “الفيفا” اتّهامات بطرح التذاكر بأسعار باهظة، رغم الوعود التي قدمت عند منح شرف تنظيم البطولة للدول الثلاث، وفي ذات الصدد، انتفضت رابطة مشجعي كرة القدم في أوروبا (أف أس إي) ومنظمة “يورو كونسيومرز” التي تمثل المستهلكين في القارة، وأعلنت في 24 مارس الماضي، أنها تقدمت بشكوى ضد “الفيفا” أمام المفوضية الأوروبية، بتهمة إساءة استغلال موقع مهم، وللمطالبة بتخليها عن إجراءات شراء “غامضة وغير عادلة”، من جهته، دافع الاتحاد الدولي عن أسعار التذاكر التي حدّدت بناء على طلب “جنوني” وتسعير متغيّر حسب أهمية المباراة، وفقاً لإنفانتينو.