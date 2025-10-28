-- -- -- / -- -- --
كأس العالم 2026 لكرة القدم:

“فيفا” يطرح مليون تذكرة جديدة للبيع

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، عن طرح مليون تذكرة جديدة لمباريات كأس العالم العام المقبل. وستكون تلك المرحلة من بيع التذاكر مفتوحة لجميع الجماهير، بغض النظر عن بلدانهم.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في البطولة هيمو شيرجي: “شهدنا بالفعل اهتماما كبيرا من جميع أنحاء العالم بهذه البطولة، وخاصة من الدول المضيفة، حيث تستعد كندا والمكسيك والولايات المتحدة لاستضافة أكبر نسخة من كأس العالم لكرة القدم حتى الآن”.

وأضاف: “ستتيح لنا هذه المرحلة الثانية، مع تخصيصها فترة زمنية خاصة بجماهير البلد المضيف، لكي نوجه الشكر للمشجعين المحليين، مع ضمان فرص عالمية أيضا”.

وستتمكن الجماهير في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، من دخول السحب قبل إغلاقه يوم الجمعة، ووصف (فيفا) العملية بأنها عشوائية ابتداء من 12 نوفمبر إلى 15 من الشهر نفسه، وستتلقى الجماهير إشعارات قبل (48) ساعة على الأقل من فتح الفترة الزمنية للشراء.

وستتاح فرصة للمزيد من الجماهير المؤهلين للحصول على التذاكر الخاصة بالبلد المضيف ابتداء من 17 نوفمبر المقبل، كما ذكر (فيفا) أنه ستوفر تذاكر إضافية في وقت لاحق.

