“فيفا” يطلق المرحلة الثانية لبيع تذاكر مونديال قطر حتى 29 مارس

أطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، الأربعاء، المرحلة الثانية لبيع تذاكر مونديال قطر 2022 والتي تستمر حتى 29 مارس الجاري.

ووضع الاتحاد الدولي لكرة القدم التذاكر المتبقية من فترة المبيعات الأولى للبيع حتى تاريخ 29 مارس الجاري وذلك بعد النهاية الناجحة لفترة المبيعات الأولى.

وقالت مواقع رياضية عالمية إنه على الجماهير الراغبة في الحصول علي التذاكر القيام بالحجز حتي لا تضيع منهم الفرصة التي تعتبر الأخيرة قبل إجراء القرعة النهائية للبطولة، ومن المتوقع أن يتزايد الطلب بعد أن تتبين مواجهات المنتخبات، وستتوفر في هذه الفترة من المبيعات تذاكرا لجميع المباريات باستثناء المباراتين الافتتاحية والنهائية.

وستتاح فرصة شراء التذاكر لكل المشجعين من جميع أنحاء العالم على النحو التالي:

1- تذكرة مباراة واحدة: تذاكر تتوفر لكل مباراة من مباريات البطولة باستثناء المباراتين الافتتاحية والنهائية.

2- سلسلة تذاكر خاصة بفريق: تذاكر مخصصة لكل من يرغب أن يتابع منتخبا بعينه طيلة مسيرته في قطر، وذلك ابتداء من مشاركته في دور المجموعات.

3- سلسلة تذاكر أربعة ملاعب: منتج تذاكر “فيفا” الجديد للمشجعين فرصة فريدة لعيش أجواء أربع مباريات واستادات مختلفة على التوالي، وذلك بفضل المسافات القصيرة بين ملاعب قطر.

4- تذاكر ذوي الاحتياجات الخاصة: تذاكر ذوي الاحتياجات الخاصة مرافقا ومساحات مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة والقدرة المحدودة على الحركة، وتغطي جملة من المتطلبات كجزء من أي منتج من المنتجات المذكورة أعلاه.

وتنطلق المرحلة الثالثة من المبيعات بعد القرعة النهائية التي ستُجرى في 1 أفريل 2022.

الفيفا يعلن فتح باب التطوع لمونديال قطر 2022

ويوم 21 مارس 2022، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن فتح باب المشاركة في برنامج المتطوعين لمونديال قطر 2022.

وكشفت تغريدة لقناة “بي إن سبورت” الإخبارية على صفحتها الرسمية عبر تويتر أن باب المشاركة والتطوع مفتوح عبر الرابط التالي

http://volunteer.fifa.com