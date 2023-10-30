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رياضة

“فيفا” يعاقب الرئيس السابق للاتحاد الإسباني

عمر سلامي
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“فيفا” يعاقب الرئيس السابق للاتحاد الإسباني
أرشيف
لويس روبياليس

عاقب الاتحاد الدولي لكرة القدم، الرئيس السابق للاتحاد الإسباني، لويس روبياليس، بسبب سلوكه عقب المباراة النهائية لمونديال السيدات.

وقال الفيفا، في بيان رسمي: “قررت اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الدولي منع روبياليس من القيام بأي نشاط متعلق بكرة القدم لمدة 3 سنوات، على المستويين المحلي والدولي، بسبب انتهاك المادة 13 من لائحة الفيفا التأديبية”.

وأضاف: “يمكن لروبياليس استئناف القرار أمام لجنة الاستئناف التابعة للفيفا، ويؤكد الاتحاد الدولي التزامه المطلق باحترام وحماية سلامة جميع الأشخاص، وضمان احترام القواعد الأساسية للسلوك المدني”.

وتعود القضية إلى الأحداث التي وقعت عقب المباراة النهائية لكأس العالم للسيدات في 20 أوت الماضي، وحفل توزيع الميداليات، الذي قبّل فيه روبياليس اللاعبة الدولية جيني هيرموسو.

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