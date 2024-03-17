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رياضة

“فيفا” يعاقب مدرب منتخب الشباب العراقي بسبب إعلامية

عمر سلامي
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“فيفا” يعاقب مدرب منتخب الشباب العراقي بسبب إعلامية
أرشيف
المدرب عماد محمد والإعلامية منى سامي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، قرار حرمان عماد محمد، مدرب منتخب الشباب العراقي، من التدريب لمدة ستة أشهر، بسبب توجيهه “إهانات” إلى الإعلامية منى سامي.

وقال “فيفا” في بيانه: “الاتحاد الدولي وبعد ورود شكوى من الجانب القانوني للإعلامية المذكورة، أحال الأمر إلى لجنة الانضباط التي أصدرت قرارها، وأرسلت نسخة منه إلى اتحاد الكرة الذي بدوره أبلغ المدرب”.

وأعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، تقديم استئناف لقرار الـ”فيفا” بإيقاف مدرب منتخب الشباب عماد محمد.

وقال الاتحاد العراقي في بيان: ” الاتحاد سيواصل دفاعه عن مدرب منتخب الشباب الذي تنتظره المشاركة في بطولة غرب آسيا للمنتخبات الأولمبية، وهو واحد من أبناء اللعبة المهمين من الذين مثلوا المنتخبات الوطنية لسنوات طويلة، ولن يدخر جهوده في الدفاع عنه”.

واستغرب الاتحاد العراقي لكرة القدم “تدويل” الموضوع بالشكل الذي وصل من خلاله الأمر إلى الاتحاد الدولي، ورغم أن ما حصل كان قبل أكثر من 10 أشهر مضت، خلال فترة كأس العالم للشباب التي جرت في الأرجنتين العام الماضي.

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