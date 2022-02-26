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“فيفا” يعلق عضوية اتحاديتي كينيا وزيمبابوي

سليم.ع
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“فيفا” يعلق عضوية اتحاديتي كينيا وزيمبابوي
أرشيف
جياني إنفانتينو

عاقب الإتحاد الدولي لكرة القدم، اتحاديتي كينيا وزيمبابوي للعبة، بتعليق عضويتهما، بسبب التدخل الحكومي في أنشطتهما..
وقال رئيس “الفيفا” جياني إنفانتينو، في تصريحات صحفية: “لقد اضطررنا إلى تعليق عضوية كينيا وزيمبابوي، بسبب تدخل الحكومة في أنشطة اتحادات كرة القدم، تم تعليق عضوية الاتحاديتين بشكل فوري”.
وأضاف إنفانتينو: “إنهم يعرفون ما يجب القيام به من أجل إعادة قبولهم في الإتحاد الدولي لكرة القدم”.
وقامت الحكومة في كينيا بإيقاف عمل الاتحاد وتعيين، لجنة مؤقتة لإدارة كرة القدم في البلاد.
وفي زيمبابوي كان إتحاد كرة القدم، قد قام بتعيين لجنة للرياضة في نوفمبر 2021 بعدما حلت الحكومة الاتحاد المحلي للعبة.

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