“فيفا” يعلن عن التشكيلة المثالية لكأس العالم 2026

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن التشكيلة المثالية لبطولة كأس العالم 2026.

وتوّج المنتخب الإسباني بلقب مونديال 2026 بعد فوزه في المباراة النهائية على الأرجنتين بهدف دون رد.

وأعلن الاتحاد الدولي عن التشكيلة المثالية للمونديال، بحسب تصويت الجماهير.

وضمت التشكيلة الأسماء التي تألقت في بطولة كأس العالم 2026 ، بداية بالحارس فوزينيا، وضم خط الدفاع كل من كوكوريا، أوباميكانو، مارتينيز وبيدرو بورو.

أما خط الوسط فتشكل من : بيلينغهام، أوليسي ورودري، أما في الهجوم فتواجد الثلاثي: ميسي، هالاند ومبابي.