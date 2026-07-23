“فيفا” يعلن عن التشكيلة المثالية لكأس العالم 2026
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن التشكيلة المثالية لبطولة كأس العالم 2026.
وتوّج المنتخب الإسباني بلقب مونديال 2026 بعد فوزه في المباراة النهائية على الأرجنتين بهدف دون رد.
Your FIFA Dream XI is here ⭐
Your favourite players, chosen by fans around the world. This is the FIFA Dream XI powered by @aramco#FIFAWorldCup #DreamXI
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 22, 2026
وأعلن الاتحاد الدولي عن التشكيلة المثالية للمونديال، بحسب تصويت الجماهير.
وضمت التشكيلة الأسماء التي تألقت في بطولة كأس العالم 2026 ، بداية بالحارس فوزينيا، وضم خط الدفاع كل من كوكوريا، أوباميكانو، مارتينيز وبيدرو بورو.
أما خط الوسط فتشكل من : بيلينغهام، أوليسي ورودري، أما في الهجوم فتواجد الثلاثي: ميسي، هالاند ومبابي.
أفضل تشكيلة في كأس العالم 2026 من ‘فيفا’ حسب تصويت الجمهور#FIFAWorldCup #كأس_العالم2026#قنوات_الكاس || #منصة_شووف pic.twitter.com/vxwZDBAbDd
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) July 23, 2026