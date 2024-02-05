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رياضة

فيفا يعلن موعد مباراة افتتاح مونديال 2026 ويحدد ملعب النهائي

عمر سلامي
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فيفا يعلن موعد مباراة افتتاح مونديال 2026 ويحدد ملعب النهائي
أرشيف
مجسم كأس العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن موعد مباراة الافتتاح للنسخة المقبلة من كأس العالم المقرر إقامتها في عام 2026.

وأكد “فيفا” عبر حسابه على منصة “إكس” أن البطولة ستقام في فصل الصيف، وستلعب مباراة الافتتاح يوم 11 جوان 2026 على ملعب أزتيكا بمدينة مكسيكو سيتي.

كما كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن الملعب الذي ستقام عليه المباراة النهائية للنسخة المقبلة من كأس العالم .

وأشار إلى إقامة المباراة النهائية على ملعب نيوجيرسي بولاية نيويورك، يوم 19 جويلية 2026.

وسيكون مونديال 2026 أول بطولة لكأس العالم تقام في 3 دول هي أمريكا وكندا والمكسيك.

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس العالم المقبلة في 16 مدينة، بكندا والمكسيك والولايات المتحدة.

وستكون النسخة المقبلة من كأس العالم، الأولى التي يشارك فيها 48 منتخبا بدلا من 32.

وستقام نسخة 2030 في كل من إسبانيا والبرتغال والمغرب، بينما ستكون نسخة مونديال 2034 في المملكة العربية السعودية.

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