“فيفا” يفتح تحقيقا حول تواجد “الشيف” التركي في احتفالات لاعبي الأرجنتين
فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم تحقيقا، بعد واقعة دخول الشيف التركي المعروف نصرت جوكشه ملعب لوسيل في قطر، واحتفاله مع لاعبي منتخب الأرجنتين بالتتويج بكأس العالم.
وقال الاتحاد الدولي: “بعد التحقيقات، توصل الفيفا إلى كيفية دخول أفراد بصورة غير مبررة إلى أرض الملعب بعد الحفل الختامي في ملعب لوسيل في 18 ديسمبر، وسيجري اتخاذ إجراء داخلي مناسب”.
وقال “فيفا “: “الكأس رمز لا يقدر بثمن لا يمكن لمسه وحمله إلا من قبل مجموعة مختارة بعناية من الأشخاص، بينهم الفائزون السابقون بكأس العالم ورؤساء الدول”.
FIFA is taking “appropriate internal action” to address breaches of World Cup protocol by a celebrity chef, Salt Bae, who held the gold trophy on the field. pic.twitter.com/uDKMCa4H6I
— ESPN FC (@ESPNFC) December 22, 2022
وشوهد نصرت على أرض ملعب لوسيل يحمل ويقبّل الكأس الذهبية، ويلتقط الصور مع لاعبي الأرجنتين، بعد الفوز على فرنسا بركلات الترجيح.
وبدت ملامح الانزعاج، على وجوه لاعبي الأرجنتين، في اللحظات التي كان يطلب فيها الشيف التركي، منهم أخذ صور تذكارية مع كأس العالم.
الفيفا يشهد اعتراضات على قيام الشيف التركي نصرت 🇹🇷 بنزول الملعب و حمل كأس البطولة وإلتقاط الصور.
– انفنتينو استضاف بنفسه نصرت قبل النهائي وقدمه للعديد من الشخصيات، بالإضافة لحمل نصرت إشارات VVIP. pic.twitter.com/2wLuE6zufU
— # أحمــد (@A_MQQ) December 23, 2022
وكان الشيف التركي ضيفا منتظما في مباريات كأس العالم مع كبار الشخصيات خلال المونديال، ونشر صورا ومقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي.