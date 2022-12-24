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رياضة

“فيفا” يفتح تحقيقا حول تواجد “الشيف” التركي في احتفالات لاعبي الأرجنتين

عمر سلامي
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“فيفا” يفتح تحقيقا حول تواجد “الشيف” التركي في احتفالات لاعبي الأرجنتين
ح.م
الشيف التركي يحمل كأس العالم خلال إحتفال لاعبي الأرجنتين

فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم تحقيقا، بعد واقعة دخول الشيف التركي المعروف نصرت جوكشه ملعب لوسيل في قطر، واحتفاله مع لاعبي منتخب الأرجنتين بالتتويج بكأس العالم.
وقال الاتحاد الدولي: “بعد التحقيقات، توصل الفيفا إلى كيفية دخول أفراد بصورة غير مبررة إلى أرض الملعب بعد الحفل الختامي في ملعب لوسيل في 18 ديسمبر، وسيجري اتخاذ إجراء داخلي مناسب”.

وقال “فيفا “: “الكأس رمز لا يقدر بثمن لا يمكن لمسه وحمله إلا من قبل مجموعة مختارة بعناية من الأشخاص، بينهم الفائزون السابقون بكأس العالم ورؤساء الدول”.

وشوهد نصرت على أرض ملعب لوسيل يحمل ويقبّل الكأس الذهبية، ويلتقط الصور مع لاعبي الأرجنتين، بعد الفوز على فرنسا بركلات الترجيح.

وبدت ملامح الانزعاج، على وجوه لاعبي الأرجنتين، في اللحظات التي كان يطلب فيها الشيف التركي، منهم أخذ صور تذكارية مع كأس العالم.

وكان الشيف التركي ضيفا منتظما في مباريات كأس العالم مع كبار الشخصيات خلال المونديال، ونشر صورا ومقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي.

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