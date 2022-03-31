-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
رئيس “الفاف” يرمي المنشفة
منوعات

“فيفا” يقرر اعتماد العربية لغة رسمية له

الشروق أونلاين
  • 149
  • 0
“فيفا” يقرر اعتماد العربية لغة رسمية له
ح.م
جانب من اجتماع "فيفا"

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” اعتماد العربية لغة رسمية له، بعد تقديم مقترح في الثامن عشر من ديسمبر الماضي تزامنا مع الاحتفال بيومها العالمي.

وجاء القرار بعد تصويت الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الدولي، خلال اجتماع لكونغرس “فيفا” بالعاصمة القطرية الدوحة.

وأقيم اجتماع كونغرس “فيفا” على هامش قرعة كأس العالم 2022، التي تقام الجمعة، في الدوحة.

وكان الاتحاد الدولي قد أعلن في بيانه في ديسمبر الماضي عن مقترح اعتماد اللغة العربية داخل الاتحاد الدولي في بيان جاء فيه: “يوافق اليوم الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، وختام منافسات كأس العرب التي تقام للمرة الأولى تحت مظلة الاتحاد الفيفا.

وتابع بيان الاتحاد “تقديراً لأهمية اللغة العربية، التي يتحدث بها أكثر من 450 مليون شخص في أكثر من 20 دولة ناطقة باللغة العربية، إضافة إلى ملايين العرب في أنحاء العالم، سيقدم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اقتراحاً بأن تصبح اللغة العربية لغة رسمية في الفيفا”.

يذكر أن الاتحاد الدولي لديه أربع لغات هي الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية وأضيف لها الآن اللغة العربية تزامناً مع إقامة المونديال في دولة عربية لأول مرة في تاريخ الكرة العالمية.

مقالات ذات صلة
مليكة بن دودة تعود للواجهة من باب تخصّصها من إمارة الفجيرة

مليكة بن دودة تعود للواجهة من باب تخصّصها من إمارة الفجيرة

المضاربة في الورق تنذر بأزمة عاصفة في الكتاب المدرسي في الدخول المقبل

المضاربة في الورق تنذر بأزمة عاصفة في الكتاب المدرسي في الدخول المقبل

“الصعلكة” صارت مؤسسة قائمة بذاتها ولديها قادة يتحكمون في المجتمع

“الصعلكة” صارت مؤسسة قائمة بذاتها ولديها قادة يتحكمون في المجتمع

بالفيديو.. التمور الجزائرية في السوق الدولية بتعليب مغربي

بالفيديو.. التمور الجزائرية في السوق الدولية بتعليب مغربي

لا فرق عندي بين الكتابة بالعربية والفرنسية وسأواصل فضح النفاق

لا فرق عندي بين الكتابة بالعربية والفرنسية وسأواصل فضح النفاق

“شلمبرجير” تمول مشاريع نسوية مبتكرة في الانتقال الطاقوي

“شلمبرجير” تمول مشاريع نسوية مبتكرة في الانتقال الطاقوي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد