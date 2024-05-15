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رياضة

“فيفا” يقرر بخصوص كأس العرب للمنتخبات

عمر سلامي
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“فيفا” يقرر بخصوص كأس العرب للمنتخبات
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المنتخب الجزائري المتوّج بالنسخة الأخيرة من كأس العرب

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن عودة منافسة كأس العرب للمنتخبات، بداية من العام المقبل.

وأكد الاتحاد الدولي في بيان نشر عبر موقعه الرسمي على الإنترنت أن بطولة كأس العرب ستقام في 2025 و2029 و2033 في قطر.

وجاء في بيان “فيفا”: “بناء على طلب من الاتحاد القطري لكرة القدم، ستستضيف قطر هذه البطولة أعوام 2025 و2029 و2033، وذلك باعتبارها مسابقة مقامة على أساس الدعوة، إذ لن تكون مدرجة في جدول المباريات الدولية”.

وجاء قرار “فيفا” القرار عشية انعقاد الدورة 74 لمؤتمر الفيفا في العاصمة التايلاندية بانكوك.

وتوّج المنتخب الجزائري بآخر نسخة من كأس العرب، عقب فوزه على المنتخب التونسي بهدفين دون رد.

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