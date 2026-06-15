“فيفا” يقرر صرف كامل مستحقات الحكم الصومالي عمر أرتان

بعد حرمانه من إدارة لقاءات المونديال

قرّر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) صرف كامل مستحقات الحكم الصومالي عمر أرتان الخاصة بمشاركته في كأس العالم، رغم عدم تمكنه من إدارة أي مباراة في البطولة بعد منعه من دخول الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان أرتان قد تعرض لموقف صعب فور وصوله إلى مطار ميامي الدولي، حيث خضع لتحقيق استمر نحو 11 ساعة من قبل سلطات الهجرة الأمريكية، قبل إبلاغه برفض دخوله البلاد وعدم الاعتراف بجواز سفره الدبلوماسي أو تأشيرته الأمريكية أحادية الدخول.

ووفقًا لمسؤول حكومي أمريكي، جاء قرار منع الحكم الصومالي بسبب ما وصفه بـ”وجود ارتباطات مزعومة بأشخاص مشتبه بانتمائهم إلى منظمات إرهابية”.

من جانبه، نفى أرتان هذه الاتهامات بشكل قاطع، مؤكدًا أنه تعرض للاستجواب بشأن علاقته بحركة الشباب الصومالية، لكنه أوضح للمحققين أنه لا يمتلك أي معلومات أو صلة بهذه الجماعة.

وقال الحكم الصومالي: “كانت جميع أوراقي سليمة، وكنت أمتلك التأشيرة المطلوبة، أنا مجرد حكم يسعى لتحقيق حلمه الأكبر بالمشاركة في كأس العالم”.

وبعد ترحيله على متن رحلة إلى تركيا، تلقى أرتان دعمًا ومساعدة من مسؤولي الاتحاد الدولي في إسطنبول قبل أن يعود إلى العاصمة الصومالية مقديشو.

وأكدت مصادر مطلعة أن “فيفا” التزم بصرف كامل مستحقات الحكم المالية الخاصة بالبطولة، رغم عدم مشاركته في أي مباراة، في خطوة تعكس دعم الاتحاد الدولي للحكم الذي وجد نفسه خارج الحدث لأسباب خارجة عن إرادته.

ويُعد أرتان أحد أبرز الحكام الأفارقة خلال السنوات الأخيرة، بعدما توج بجائزة أفضل حكم في إفريقيا لعام 2025 من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، كما أصبح أول حكم صومالي يدير نهائيًا قاريًا، عندما أدار إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2025 بين بيراميدز وماميلودي صن داونز.

كما شارك في إدارة مباريات بكأس العالم للشباب تحت 20 عامًا في تشيلي، وأدار عددًا من مباريات كأس الأمم الإفريقية خلال نسختي 2024 و2025.

ورغم صدمة استبعاده من المونديال الحالي، تلقى أرتان دفعة معنوية جديدة بعدما تمت دعوته لإدارة مباراة كأس السوبر الأوروبي بين باريس سان جيرمان وأستون فيلا والمقررة في أوت المقبل بالنمسا.

وأكد الحكم الصومالي، البالغ من العمر 34 عامًا، أنه لن يتخلى عن حلمه، مشددًا على عزمه التواجد في كأس العالم 2030 وتعويض ما فاته في النسخة الحالية.