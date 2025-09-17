“فيفا” يكافئ الأندية على مشاركة لاعبيها في تصفيات مونديال 2026

سيتم توزيع مبلغ 355 مليون دولار

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” تخصيص مكافأة مالية ضخمة في برنامجه بشكل مباشر لجميع الأندية، التي تُسرّح لاعبيها، للمشاركة في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، المقررة في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، صيف العام المقبل، إذ ارتفع المبلغ المخصص لهذه النسخة بنسبة 70 في المائة، مقارنة بالمرة السابقة.

وأكد “فيفا”، عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، الثلاثاء، أنه سيوزع ما قيمته 355 مليون دولار من خلال برنامج دعم الأندية، وهو مبلغ غير مسبوق في تاريخ المبادرة، وتُعد هذه المرة الأولى التي يستفيد فيها بشكل مباشر كل نادٍ يسمح للاعبيه بالمشاركة في التصفيات، بغضّ النظر عن مشاركتهم في نهائيات كأس العالم 2026، ويأتي ذلك انسجاماً مع مضامين مذكرة التفاهم الموقّعة بين الاتحاد الدولي لكرة القدم ورابطة الأندية الأوروبية، التي جرى تمديدها في مارس 2023.

وعن هذا قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، السويسري جياني إنفانتينو: “تقطع النسخة المُنقّحة من برنامج فيفا لتوزيع الأرباح على الأندية الخاصة بمونديال 2026 خطوة إضافية في التقدير المالي للمساهمة الكبيرة، التي يقدمها الكثير من الأندية ولاعبوها حول العالم في تنظيم التصفيات ونهائيات البطولة، وسيتم توزيع مبلغ قياسي يبلغ 355 مليون دولار على الأندية مقابل تسريح لاعبيها، وهو ما يؤكد التعاون الوثيق بين رابطة الأندية الأوروبية والأندية حول العالم، بينما نتطلّع لانطلاق نسخة استثنائية، وأوسع تمثيلاً عالمياً من بطولة كأس العالم العام المقبل”.

ومن جهته، أضاف رئيس رابطة الأندية الأوروبية، القطري ناصر الخليفي، في هذا الصدد: “يسرّ رابطة الأندية الأوروبية التعاون مع فيفا لدعم تطوير هذا البرنامج المبتكَر الجديد من الاتحاد الدولي لتوزيع الأرباح على الأندية، والذي سيضمن مكافأة عدد أكبر من الأندية حول العالم على تسريح اللاعبين، وهو ما يُسلّط الضوء على دعم مذكرة التفاهم بين الرابطة والاتحاد الدولي في التطوير المستمر للعبة العالمية، تضطلع الأندية بدور محوري في النجاح، الذي تحققه منتخبات كرة القدم، ومثل هذه المبادرة تُكرِّم كل جانب من ذلك، بدءاً من التأهيل في بداية المسيرة الكروية، وصولاً إلى تسريح اللاعبين للمباريات المهمة”.

وجرى توزيع ما قيمته 209 ملايين دولار على 440 نادي من 51 اتحاداً تابعاً للقارات الست، في النسخة السابقة من البرنامج، الخاصة بمونديال 2022، كما أعلن “فيفا” أنه خلال 24 ساعة فقط من فتح باب البيع المسبق للتذاكر عبر “فيزا”، وصل عدد الطلبات إلى أكثر من 1.5 مليون من 210 دول، وجاءت النسبة الكبرى من الدول المستضيفة: الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وتبعتها جماهير الأرجنتين وكولومبيا والبرازيل وإنكلترا وإسبانيا والبرتغال وألمانيا.