“فيفا” يكشف عن التمائم الرسمية لكأس العالم 2026 (فيديو)

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن التمائم الثلاث الرسمية لبطولة كأس العالم 2026، التي ستقام من 11 جوان إلى 19 جويلية، بمشاركة 48 منتخبا.

وكشف “فيفا” عن ثلاث تمائم ملونة لتمثيل الدول المضيفة وهي مشتقة من ثقافة وتراث البلدان الثلاثة، كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.

وتحمل التمائم الثلاث تسميات: مابل الموظ عن كندا، وزايو الجاكوار عن المكسيك، وكلاتش النسر الأصلع عن الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال السويسري رئيس “الفيفا” جياني إنفانتينو إن: ” التمائم الثلاث، تكتسب مكانة مركزية في الأجواء الترفيهية المذهلة التي نعمل على خلقها لهذه النسخة التي ستكون علامة فارقة في تاريخ البطولة، حيث ستأسر قلوب الجماهير وتشعل فتيل الاحتفالات في جميع أنحاء أميركا الشمالية وحول العالم ككل”.

وأضاف رئيس “الفيفا”: ” إذ أتخيل منذ الآن رؤية صورها على قمصان الأطفال، كما تحضرني مشاهد مصافحتها لأساطير كرة القدم، وأتصورها كذلك تتألق في ألعاب الفيديو التي يخوضها الملايين في مختلف أنحاء العالم، وذلك في سابقة جديدة في تاريخ هذه البطولة”.

وستصبح التمائم الخاصة بمونديال 2026، أولى التمائم المتنافسة في ألعاب الفيديو في تاريخ بطولات فيفا، وذلك في إطار لعبة FIFA Heroes الجديدة والمرخص لها من قبل الاتحاد الدولي للعبة، الذي سيُطلقها رسمياً خلال العام المقبل.