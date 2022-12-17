“فيفا” يكشف عن بعض تفاصيل حفل ختام مونديال قطر

كشف الحساب الرسمي لبطولة كأس العالم قطر 2022، عن بعض تفاصيل حفل ختام كأس العالم قطر 2022، المقرر الأحد، قبل انطلاق المباراة النهائية بين الأرجنتين وفرنسا.

وكتب حساب البطولة عبر “تويتر”: يوم الأحد سيكون ليلة لا تنسى، قبل نهائي كأس العالم قطر 2022″.

وأضاف: ” سيكون لدينا عروض حية من نجوم الموسيقى التصويرية في كأس العالم دافيدو، وعائشة، وأوزونا وجيمس ونورا فتحي وبلقيس ورحمة رياض ومنال”.

وأكد “الفيفا”، في بيان إعلامي، أنه سيتم فتح بوابات ملعب لوسيل، قبل انطلاق اللقاء بحوالي 4 ساعات.

وسيمتد حفل الختام لمدة 15 دقيقة، وسيبرز اجتماع العالم بأسره على مدى 29 يوما من المنافسات، في فعالية تحتفي بالشعر والموسيقى، حسبما ذكر “الفيفا”.