فيفا يكشف عن شعار كأس العالم 2026

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن شعار بطولة كأس العالم 2026 المقرر إقامتها بالمشاركة بين كندا والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك.

وعرضت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم 2026 الشعار الرسمي للبطولة خلال حفل أقيم الخميس بلوس أنجلوس بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو.

وامتزج التصميم الجديد بشكل مبسط، بين صورة كأس العالم وسنة إجراء البطولة 2026.

وقال إنفانتينو: “ستتيح هذه البطولة لكل بلد مضيف ولكل منتخب مشارك تدوين صفحته الخاصة في تاريخ المونديال، وما هذه العلامة التجارية الفريدة إلا محطة من المحطات الرئيسية في الطريق إلى نسخة 2026”.

وجرى إطلاق العلامة التجارية الرسمية لكأس العالم 2026 في حدث شهد مشاركة ممثلين رفيعي المستوى من الفيفا والبلدان المضيفة الثلاثة، بجانب عدد من أساطير كرة القدم.

وستكشف اللجنة المنظمة للمونديال عن العلامة التجارية الرسمية لكل مدينة من المدن الـ 16 المستضيفة للبطولة، مما سيعزز طابع التنوع الذي تتسم به أول نسخة تضم 48 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة.