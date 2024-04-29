فيفي عبده تبيع جلباب “حزمني يا” في مزاد علني بثمن خيالي!
أعلنت الفنانة المصرية فيفي عبده عن بيع جلبابها الأبيض الذي ارتدته في مسرحية “حزمني يا” مقابل ثمن خيالي، ما أثار جدلا واسعا.
وقالت الراقصة الشهيرة في مصر والعالم العربي إنها تبرعت بأموال الجلباب لصالح مركز راشد لأصحاب الهمم، بعد بيعه في مزاد علني أقيم مؤخرا بـ100 ألف دولار أمريكي.
بيع جلباب ارتدته فيفي عبده في مسرحية “حــزمني يا” بـ100 ألف دولار خلال مزاد علني pic.twitter.com/UwpZ4Uql0l
— NRT عربية (@ArabicNrt) April 27, 2024
وعلقت عبده خلال الحفل الذي أُقيم بمناسبة مرور 30 عاما على تأسيسه، بكلماتها الشهيرة: “5 أيوه بقا ويلا بقا”.
وحرص عدد من النجوم على حضور احتفالية المركز، حيث تم تكريم عدد من الشخصيات والنشطاء الداعمين لأنشطة المركز طيلة الـ30 سنة الماضية بقيادة مريم عثمان، مدير عام مركز راشد ومؤسسته.
جلباب #فيفي_عبده بمسرحية “#حزمني_يا” بـ100 ألف دولار.. بيع مقتنيات الفنانين بأسعار باهظة الثمن، فما القصة؟#عينك_على_العالم pic.twitter.com/SAuKaEbk1W
— العين الإخبارية (@AlAinNews) April 27, 2024
وسبق أن أعلن نجوم عرب عن بيع مقتنياتهم في مزادات علنية والتبرع بثمنها إلى بعض المؤسسات الخيرية، بينهم النجمة اللبنانية إليسا، التي تبرعت بفستان شهير ارتدته في إحدى حفلاتها إلى مؤسسة خيرية، ومن المتوقع أن يباع بأكثر من 25 ألف دولار.
كذلك الفنان المصري أحمد حلمي، الذي قرر بيع ساعة يد شهيرة ارتداها في فيلم “عسل أسود ” بمزاد علني، ومن المتوقع أن تباع بأكثر من 20 ألف دولار.
كما قرر الفنان المصري كريم عبد العزيز التبرع بثمن “طربوش” شخصية أحمد كيرة بفيلم “كيرة والجن” والشال الذي ارتداه في فيلم “بيت الروبي”، إلى إحدى المؤسسات الخيرية الشهيرة، ومن المحتمل أن تبلغ قيمتهما أكثر من 60 ألف دولار.
في موضوع في العربيه من عن تبرعات نجوم لمقتنياتهم في مزادات خيريه زي فيفي عبده جلبيه حزمني يا ب ١٠٠ الف دولار ده الاعلي ووراها أحمد حلمي و كريم عبد العزيز و إليسا و بعدين عرج علي التاريخ و قال في سنه ٩٩ انباعت نضاره و منديل أم كلثوم ب ٥.٥ مليون دولار و ده يخلي القيمه اكبر
— Mohamed (@mohamed_sobhy84) April 27, 2024