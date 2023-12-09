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فيفي عبده تثير الجدل في عزاء ابنة فريد شوقي.. شاهد ماذا قالت!

جواهر الشروق
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فيفي عبده تثير الجدل في عزاء ابنة فريد شوقي.. شاهد ماذا قالت!

أثارت الفنانة المصرية فيفي عبده الجدل في تصريحات لها أثناء حضورها عزاء المنتجة ناهد فريد شوقي مساء الخميس بمسجد الشرطة.

وقالت فيفي عبده في تصريح مقتضب للكاميرات:” معنديش حاجة أقولها غير أيامنا سودة ومهببة وأشوفكوا بكره في عزاء تاني إن شاء الله”.

وسخر نشطاء من تصريح الراقصة الشهيرة، فيما استغرب آخرون من تشاؤمها، واعتبروا كلامها غير لائق بالمرة، خاصة وأنها كانت متواجدة لتأدية واجب العزاء، ومن المفروض أن تكون كلماتها موزونة.

ودافع البعض عن الفنانة وقالوا بأنها عفوية في حديثها لذلك تقول ما تشعر به مباشرة دون تنميق.

وظهرت فيفي عبده مرتين مؤخرا مستندة على ابنتها، الأولى لمواساة ريهام عبد الغفور في وفاة والدها الفنان أشرف عبد الغفور، والثانية في عزاء ناهد فريد شوقي.

ورحلت عن عالمنا المنتجة المصرية الكبيرة ناهد فريد شوقي، عن عمر يناهز 72 عاما، وذلك وفقا لما أعلنته زوجة ابنها الفنانة آية سماحة.

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