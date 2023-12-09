فيفي عبده تثير الجدل في عزاء ابنة فريد شوقي.. شاهد ماذا قالت!
أثارت الفنانة المصرية فيفي عبده الجدل في تصريحات لها أثناء حضورها عزاء المنتجة ناهد فريد شوقي مساء الخميس بمسجد الشرطة.
وقالت فيفي عبده في تصريح مقتضب للكاميرات:” معنديش حاجة أقولها غير أيامنا سودة ومهببة وأشوفكوا بكره في عزاء تاني إن شاء الله”.
فيفي عبده: اشوفكو بكرا في عزا تاني ان شاء الله
😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/Y87R4PzqdU
— Imane Ibrahim🇱🇧 (@ImaneIbrahim1) December 8, 2023
وسخر نشطاء من تصريح الراقصة الشهيرة، فيما استغرب آخرون من تشاؤمها، واعتبروا كلامها غير لائق بالمرة، خاصة وأنها كانت متواجدة لتأدية واجب العزاء، ومن المفروض أن تكون كلماتها موزونة.
الاحظ بالفتره هذي وفاة كثير من فنانيين مصر الله يرحم أمواتهم
ورى بعض ياساتر
الصحفيين حاشرين مشاهير الفن
وكان منهم فيفي عبده
إجاباتها على الإعلاميين
تضحك وتبكي
كانت بتقول أشوفكم بحفل ثاني 😅بعدين تداركت الموقف
لكن إجابتها مؤلمه
أشوفكم بعزا ثاني 💔
يارب لطفك #مساء_الخير pic.twitter.com/CcIGXRzPaQ
— hadeel_tw ..🇸🇦 (@htt00a) December 8, 2023
ودافع البعض عن الفنانة وقالوا بأنها عفوية في حديثها لذلك تقول ما تشعر به مباشرة دون تنميق.
فيفي عبده دي ست عفويه اوي وبترزع اللي في قلبها ع طول pic.twitter.com/ZmOrQxGD7K
— elbob (@elbob1981) December 8, 2023
وظهرت فيفي عبده مرتين مؤخرا مستندة على ابنتها، الأولى لمواساة ريهام عبد الغفور في وفاة والدها الفنان أشرف عبد الغفور، والثانية في عزاء ناهد فريد شوقي.
ورحلت عن عالمنا المنتجة المصرية الكبيرة ناهد فريد شوقي، عن عمر يناهز 72 عاما، وذلك وفقا لما أعلنته زوجة ابنها الفنانة آية سماحة.