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فيكتور بونداريف رئيس لجنة الدفاع والأمن بالبرلمان الروسي في زيارة للجزائر

الشروق أونلاين
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فيكتور بونداريف رئيس لجنة الدفاع والأمن بالبرلمان الروسي في زيارة للجزائر
أرشيف
فيكتور بونداريف

يجري فيكتور بونداريف رئيس لجنة الدفاع والأمن بمجلس الاتحاد للجمعية الفيدرالية (البرلمان) لروسيا زيارة رسمية إلى الجزائر. في الفترة ما بين 17 و20 ماي الجاري.

وتأتي هذه الزيارة بدعوة من مجلس الأمة في الجزائر، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية الجزائرية – الروسية، حسب بيان للمجلس.

“وتندرج الزيارة في إطار تفعيل بروتوكول التعاون البرلماني الثنائي، الموقّع بين مجلس الأمة ومجلس الاتحاد للجمعية الفيدرالية لروسيا”.

وسيحظى بونداريف في خلال هذه الزيارة باستقبال من رئيسي غرفتي البرلمان، كما ستكون له جلسات عمل مع رئيسي لجنتي الدفاع في البرلمان الجزائري بغرفتيه، يضيف البيان.

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