فيلات فاخرة تُشهر لحفلات رأس السنة الميلادية عبر الفايس بوك

هي نفسها التي أقامت الأعراس في زمن الحجر الصحي

بعد أن نالت الكثير من الخبرة، منذ ربيع 2020 عندما تم إغلاق مختلف قاعات الحفلات بسبب انتشار فيروس كورونا، حيث لجأ بعض أصحاب الفيلات وخاصة الفاخرة منها، إلى العمل في سرية من خلال استقبال حفلات الأعراس بمبالغ باهظة تجاوزت 20 مليون سنتم للحفلة الواحدة..

وهذا على مدار قرابة السنتين، لم يجد فيها المواطنون من مكان لاستقبال أفراحهم سوى هذه الفيلات بسبب المنع الصارم لفتح قاعات الحفلات، قبل أن يتم السماح لأصحاب القاعات ضمن بروتوكول صحي صارم بالعمل، حيث منع استقبال فوق خمسين بالمائة من الطاقة الاستيعابية لهذه القاعات مع منع دخول الأطفال إليها، يقوم بعض أصحاب هذه الفيلات منذ بداية شهر ديسمبر، في محاولة لمزيد من الكسب المالي، بتقديم عروضهم لاستقبال طالبي الاحتفال برأس السنة الميلادية.

وإذا كان غالبيتهم قد لجأ إلى الإشهار السري، فإن بعضهم يقوم في العلن بتقديم عروضه على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، بين من يقدم صورا للديكور العام للقاعة التي ستستقبل الاحتفالية من أشجار مزينة بالأضواء، وبالونات ومفاجئات، تماما كما يحدث في الفنادق الفخمة، كما قام البعض بتقديم أسماء فنانين محليين وفنانات سيتم الاستعانة بهم لمثل هذه السهرات، بالرغم من أن الحصول على تصريح من السلطات للعملية يبدو مستحيلا.

غالبية هؤلاء المعلنين عن فيلاتهم المفتوحة لسهرة ليلة السنة الميلادية 2022، أصروا على عائلية السهرات ونبّهوا بأن الأزواج فقط من يمكنهم الولوج إلى هذه الحفلات حتى يتفادون الإحراجات وحتى الشجارات التي في العادة ما تندلع بين الشباب، كما نبهوا إلى أن هذه الحفلات ستقام من دون مشروبات روحية.

ويضمن غالبية المعلنين للوافدين الأمن والسلام من خلال الاستعانة بحراس وما يشبه البودي غارد لتوفير السلامة للساهرين، خاصة وأن الأمر يتعلق بسهرة إلى غاية الصباح في وجود العنصر النسوي، وهناك من جعل السهرة مصحوبة بوجبة عشاء تقليدية فاخرة من شخشوخة وشربة وغيرها، بينما اكتفى البقية بمأكولات خفيفة وحلويات ليلية وكعكة ضخمة خاصة بالمناسبة.

يحدث هذا في الوقت الذي مازالت الكثير من الفنادق الفخمة من أربعة وخمسة نجوم مترددة في الإعلان عن برنامجها بسبب دخول الجزائر في الموجة الرابعة من جائحة كورونا، حيث مازالت الإجراءات الخاصة بالمناسبة غامضة ولم تقم السلطات العليا لحد الآن بأي إجراء يخص المناسبة خاصة وأن الحجر الصحي مرفوع، ووزارة الصحة صارت تكتفي بالنصيحة ودعوة الناس لأخذ اللقاح، ولم يقم لحد الآن أي معلن على الفايس بوك لهذه الحفلات بالتطرق إلى البروتوكول الصحي الذي يشترطه على الوافدين من كمامات وتباعد اجتماعي، كما فعلت بعض المطاعم ومحلات البيتزا الشهيرة التي أعلن بعضها عن سهرة خاصة للعائلات ضمن احترام للبروتوكول الصحي فيها بعض ألعاب الخفة والمهرج للأطفال وغيرها من الإجراءات في سهرة تتزامن مع الفاتح من جانفي 2022.