“فيلا” بـ12 مليارا تجر مجدّدا الوزير لوح إلى القضاء

عن وقائع الإثراء غير المشروع وإخفاء العائدات الإجرامية

يمثل الوزير الأسبق للعدل، الطيب لوح، يوم الاثنين 12 ماي الداخل، أمام القضاء في قضية فساد جديدة، يتابع من خلالها بتهم الإثراء غير المشروع، وإخفاء العائدات الإجرامية.

وفي التفاصيل، فإن ملف الوزير لوح حقّق فيه قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، والذي أمر بإيداعه الحبس المؤقت عند الاستماع الأول، ليقوم بإحالة الملف الأسبوع الماضي، وهذا بعد الاستماع إليه في الموضوع والفراغ من التحقيق، لتتمّ برمجة المحاكمة التي ستكون على مستوى الفرع الأولى للقطب الاقتصادي والمالي برئاسة رئيسه.

وسيتابع لوح عن وقائع إخفاء وعدم التصريح بالمنزل الذي قام بشرائه، بقيمة 12 مليار سنتيم بمنطقة دالي إبراهيم، بغرب الجزائر العاصمة، وهو المبلغ المالي الكبير الذي تساءلت عليه جهات التحقيق حول مصدره الحقيقي، إلا أن الوزير الأسبق للعدل برّر ذلك ببيع بيته الذي يحوزه بالتعاونية العقارية في بلدية اسطاوالي بالعاصمة، بقيمة 8 ملايير، زائد راتبه الشهري وراتب زوجته العاملة، في حين ستكشف المحاكمة عن بقية الوقائع.

وقد وجّه قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، للوزير لوح تهمتي الإثراء غير المشروع وإخفاء العائدات الإجرامية، وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها في قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06.

وكانت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر، قد رفضت، في شهر فيفري 2023، الطلب الذي قدّمه وزير العدل الأسبق، الطيب لوح، المتعلق بجمع ودمج الأحكام الصادرة عنه وهذا بعد أن استوفى المدة القانونية لعقوبته الأولى التي أدين فيها بـ3 سنوات وغرامة مالية نافذة قدرها 200 ألف دينار، عن جناية إعاقة السير الحسن للعدالة والتحريض على التزوير.

إلا أنه وبعد القرار الذي أصدره مجلس قضاء الجزائر، فإن الطيب لوح لن يغادر السجن وسيشرع في استكمال عقوبة الحبس المدان به في قضية إعاقة السير الحسن للعدالة المتابع فيه رفقة رجل الأعمال طارق نوا كونيناف والمتمثلة في عامين حبسا نافذا، وعلى هذا الأساس، فإن لوح ملزم باستكمال العقوبات الموقّعة في حقه والمقدّرة إجمالا بـ5 سنوات حبسا نافذا، في انتظار الأحكام التي ستصدر في حقه في هذا الملف الجديد.