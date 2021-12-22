فيلم “الربيع المؤجل” يمثل الجزائر في مهرجان كابري- هوليود

سيكون ضيف جلسات Lift-offالتي تتواصل إلى نهاية الشهر

يشارك الفيلم القصير “الربيع المؤجل” للمخرج وليد بوشباح في جلسات Lift-off والتي تعقد في إطار مهرجان First Time Film maker الذي تتواصل فعالياته إلى غاية نهاية الشهر في النسخة السادسة والعشرين من مهرجان كابري- هوليود السينمائي الدولي.

وقال بيان لوكالة الإشعاع الثقافي إن الجلسات التي يشارك فيها فيلم وليد بوشباح هي عرض على الأنترنت، مكرس لجذب جماهير جديدة إلى سوق الأفلام المستقلة، وتختتم بعرض حي سنوي للأفلام الفائزة في استوديوهات بينيوود في المملكة المتحدة، حيث يتم عرض كل فيلم لمدة أسبوعين، عبر منصة Vimeoأو Demand. وسيظهر كل فيلم في رابط خاص به، مع إرسال الأفلام الخمسة الأكثر تصويتًا في كل رابط إلى جولة النهائية

https://liftoff.network/ft-filmmaker-sessions-december-2021

يذكر أن فيلم “ربيع مؤجل” هو أول عمل سينمائي للمخرج وليد بوشباح والذي خاص قبلها تجارب في الإنتاج التلفزيوني ويجمع الفيلم بين عدد من نجوم الشاشة الفضية على غرار رشيد بن علال وفوضيل عسول ومراد اوجيت وسامية مزيان والطفل عدلان بن موسى، وتدور أحداثه في مدينة بجاية في أجواء عائلة جزائرية صغيرة غادرت العاصمة بالقوة وتحاول التأقلم في محيطها الجديد.

للإشارة، تخرج وليد بوشباح من المعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري بالجزائر العاصمة، قدم عدة مسرحيات من بينها مسرحية “طلاق من دون زواج”، بالإضافة إلى أعمال تلفزيونية أهمها المسلسل الكوميدي “باب الدشرة”.