فيلم “الطفطافة والمقنين” ينافس على جائزة دولية في الأردن

ينافس الفيلم الجزائري “الطفطافة والمقنين” على جائزة أفضل فيلم روائي قصير في الدورة الرابعة لمهرجان عمان السينمائي الدولي بالأردن.

وستنعقد فعاليات هذا المهرجان من 15 إلى 22 أوت، حيث سينافس فيلم “الطفطافة والمقنين” للمخرج الجزائري “أمير بن صيفي” على جائزة أفضل فيلم روائي قصير.

ويكون بجانب فيلم “الطفطافة والمقنين” لسنة 2023 في المنافسة على هذه الجائزة الدولية، أعمال أخرى لأفلام من عدة بلدان عربية.

وستعرف الدورة الرابعة لهذا المهرجان السينمائي الدولي بعمان، مشاركة “56 فيلمًا في مختلف الفئات من 19 دولة تم إنتاجها ما بين 2022 و2023”.

كما سيخصص قسمًا خاصا بعنوان “موعد مع السينما الفرنسية – العربية” سيتم خلاله عرض سلسلة من الأفلام، حيث يهدف إلى “دعم صانعي الأفلام في الأردن والمنطقة”، حسب الموقع الرسمي للمهرجان.

للإشارة أنّ فيلم “الطفطافة والمقنين” يروي “قصة اجتماعية تدور أحداثها حول رحلة فتاة وصديقتها من سطيف إلى العاصمة على متن دراجة من أجل زيارة مريض ويرافقهما في المغامرة عصفور الحسون، المعروف بتسمية “المقنين” باللغة العامية”.

وتوج هذا الفيلم مؤخرًا بجائزة أحسن فيلم روائي قصير بالدورة الثالثة لمهرجان إيمدغاسن السينمائي الدولي للفيلم القصير.