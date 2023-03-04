فيلم بن مهيدي سيعرض قريبا

وزير المجاهدين خلال ملتقى الشهيد الرمز بجامعة أم البواقي

كشف وزير المجاهدين خلال استضافته في الإذاعة الجهوية لأم البواقي أن فيلم العربي بن مهدي سيعرض قريبا، وأضاف الوزير قائلا”: استلمنا نسخة من الفيلم مع نهاية السنة، ونحن بصدد التنسيق مع وزارة الثقافة للانطلاق في عملية العرض قريبا، فكلنا معنيون بعرض هذا الفيلم. وأكد الوزير على أهمية المحافظة على الذاكرة من خلال عصرنه التوثيق التاريخي للثورة التحريرية عن طريق الرقمنة والوسائل التكنولوجية الحديثة مواكبة للتطور الحاصل في هذا المجال وتطبيق صفر ورقة.

ونظمت جامعة العربي بن مهيدي ملتقى وطنيا، دأبت على تنظيمه في كل سنة، تماشيا والذكرى المئوية لمولد العربي بن مهيدي. الملتقى، تمت التعبئة له بحضور مئات الطلبة من كل الفروع والاختصاصات، بالإضافة إلى أساتذة الجامعة. الملتقى، حضره العديد من الأساتذة من عدة جامعات وطنية، تداولوا على منصة الإلقاء، تناولوا مآثر البطل محمد العربي بن مهيدي، خلال مختلف مراحله العمرية، وما تميزت به كل مرحلة، والمحطات التاريخية التي تميز بها في مواجهة الاحتلال الفرنسي.

كما تم التطرق إلى ميزة الشجاعة التي تميز بها من خلال شهادة قادة الجيش الفرنسي أنفسهم، انطلاقا من مقولة بيجار: “لو كان لي ثلة من أمثال العربي بن مهيدي لاحتللت العالم”، كما تم تناول نشاطاته السياسية داخليا وخارجيا.

كما أبرز بعضهم أهمية المحافظة على الذاكرة وغرس القيم الدينية والوطنية والتاريخية في النشء. وكانت أول محاضرة للدكتور صاري أحمد، رئيس الملتقى، الذي تناول مكانة البطل الشهيد العربي بن مهيدي التاريخية ومواقفه من الاحتلال الفرنسي وإقدامه على تسخير كل الإمكانات لمواجهة المحتل، الذي كان يرى فيه جسما غريبا في الجزائر، ولابد من استئصاله. مدير الجامعة، السيد ديبي زهير، استعرض ما تميز به الشهيد العربي بن مهيدي من خصال بطولية وشجاعة نادرة لا تمحى من الذاكرة الوطنية، مبرزا مكانته التاريخية بين الأجيال، التي ستبقى رمزا للبطولة الفذة التي دوخت المحتل الفرنسي، معتبرا إياه أحد الرجالات الإبطال الذي سيبقى في ذاكرة كل الجزائريين مثالا قلما أنجبه التاريخ المعاصر. فالتاريخ، يضيف، قد سجل بطولاته وتحديه لأقوى دولة آنذاك، مسجلا بذلك اسمه من ذهب، وسيخلده التاريخ والذاكرة التاريخية للشعوب، مستشهدا بالكثير من الأبيات الشعرية التي تتغنى بخصاله وبطولاته.

واعتبر وزير المجاهدين أن الذاكرة على مرور العصور، تخلد نماذج من شخصيات فذة وعلى رأسهم الشهداء، ومنهم الشهيد الرمز العربي بن مهيدي، مشيدا بشجاعته وذكائه، وأنه كان قائدا محنكا ورجلا وطنيا بامتياز. وبالمناسبة، قام الوزير بعدة نشاطات رفقة السلطات المحلية في كل من أم البواقي وعين مليلة، نذكر منها إعطاء إشارة انطلاق قافلة مكونة من 12 حافلة صغيرة، تحت إشراف مديرة الشباب والرياضة، لتحسيس الشباب بمكانة البطل العربي بن مهيدي في تاريخ الجزائر.

وقد تم على هامش هذه النشاطات، تكريم المجاهد مشري عبد الرحمان وأرملة الشهيد سحال إبراهيم السيدة ساحل زهرة، لتختتم جولة النشاطات بزيارة مسكن العربي بن مهيدي بدوار لمهانة.