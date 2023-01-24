فيلم بن مهيدي.. هذا ما أوضحه وزير المجاهين لشقيقة الشهيد!

استعرض وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيڨة، سيناريو فيلم العربي بن مهيدي، وذلك بحضور شقيقة الشهيد البطل.

واستقبل ربيقة بمقر الوزارة، المجاهدة ظريفة بن مهيدي شقيقة القائد الرمز محمد العربي بن مهيدي، للحديث عن تفصيل العمل التاريخي.

وكان الوزير بحسب بيان لوزارة المجاهدين قد تسلم نهاية سنة 2022، النسخة الأصلية لفيلم بن مهيدي الذي يسرد السير النضالي للشهيد البطل.

وأكد ربيڨة أن العمل التاريخي مهما كانت طبيعته يجب أن يرقى لمستوى هذه الرموز بقدر تضحياتهم الجسام في سبيل استرداد الحرية.

وأضاف أن بن مهيدي قاهر جنرالات فرنسا وابتسامته هزت العدو.

وتابع أن الفيلم التاريخي سيبرز جوانب عدة في مسار بن مهيدي الطفل والمناضل والمفكر الإستراتيجي.

وأيضا، القائد الحكيم الذي أثبت شجاعته وقوة شخصيته وهو يواجه جنرالات وزبانية العدو.

يذكر أن الفيلم التاريخي سيكون مطولا وهو إضافة لرصيد قطاع المجاهدين وذوي الحقوق المنجز بالاشتراك مع قطاع الثقافة والفنون في مجال الإنتاج السمعي- البصري.

من جهتها أثنت المجاهدة ظريفة بن مهيدي على المجهودات المبذولة والاهتمام الذي توليه الدولة بتراثنا التاريخي.

وذلك حسب البيان من خلال إحياء ذكريات الرموز واستلهام الدروس والعبر.

ودعت الشباب إلى واجب الوفاء لرسالة بن مهيدي وإخوانه الشهداء من أجل الحفاظ على الأمانة.

وأيضا، المضي نحو مستقبل واعد يستمد روحه من قيم ثورتنا المجيدة.

نزاع بين المخرج ووزارة المجاهدين حول الفيلم

للإشارة، كان فيلم العربي بن مهيدي محل تجاذبات ونزاع بين المخرج بشير درايس وبين وزارة المجاهدين.

واستمر النزاع ثلاث سنوات بشأن محتوى الفيلم وطريقة مقاربته للخلافات السياسية التي كانت بين قادة الثورة.

يذكر أن الفيلم يجمع بين عدة أسماء تتقاسم أدوار البطولة، على غرار خالد بن عيسى في دور العربي بن مهيدي يوسف سحايري مناد مبارك ليديا لعريني والراحل سليمان بن عيسى أحمد رزاق وآخرين.

ويقدم الفيلم البطل العربي بن مهيدي في ثوب إنساني يبكي لموت أخيه الطاهر ويعجب ويحب ويرغب في الزواج.

وذلك بعيدا عن صورة الأبطال الخارقين الذين لا يبكون ولا يهزمون، التي تعوّدت الأفلام الثورية على تسويقها.

وجاء في تقرير سابق للجنة المشاهدة لوزارة الثقافة أن الفيلم من الناحية الجمالية والتقنية لا غبار عليه.

وذلك لأن درايس خرج من مشاهد المعارك والدماء وغبار الجبال، التي عادة ما نشاهدها في الأفلام الثورية إلى مناقشة الجوانب السياسية للثورة التحريرية من خلال سيرة ومواقف قادتها.