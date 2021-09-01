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لأفضل فيلم عربي وثائقي طويل

فيلم “جزائرهم” يحصل على جائزة السوسنة السوداء

الشروق أونلاين
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فيلم “جزائرهم” يحصل على جائزة السوسنة السوداء

حصد الفيلم الجزائري، “جزائرهم their Algeria” جائزة السوسنة السوداء لأفضل فيلم عربي وثائقي طويل بمهرجان عمان الدولي للسينما.

وأعلن المركز الجزائري لتطوير السينما عبر صفحته الرسمية “فيسبوك” “يسرنا إعلامكم بحصول الفيلم الجزائري “جزائرهم their Algeria” للمخرجة لينا سوالم على جائزة السوسنة السوداء لأفضل فيلم عربي وثائقي طويل”.

ونافس الفيلمان الجزائريان “سيجار العسل” لكامير عينوز و”جزائرهم” للينا سويلم، في الدورة الثانية لمهرجان عمان السينمائي الدولي، التي عقدت فعالياتها ابتداء من 23 أوت إلى غاية 31 أوت الجاري بالعاصمة الأردنية عمان.

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