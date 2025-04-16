فيلم جزائري-هولندي تكريماً لـ “المفتش الطاهر”

انطلقت بولاية البويرة أعمال تصوير فيلم سينمائي مشترك بعنوان “Enigma”، وهو مشروع جزائري-هولندي يهدف إلى تكريم الراحل الحاج عبد الرحمان، المعروف بلقب “المفتش الطاهر”.

ويشارك في هذا العمل مجموعة من الفنانين والممثلين الجزائريين والهولنديين، من بينهم الممثل وكاتب السيناريو حكيم ترايدية.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية خلال زيارته لدار الثقافة “علي زاموم” يوم الإثنين الماضي، قال المخرج حكيم ترايدية: “يشرفنا أن ننجز فيلماً تكريماً للمفتش الطاهر في ولاية البويرة”.

ويعد الفيلم عملاً روائيًا طويلاً تبلغ مدته 100 دقيقة، وقد انطلقت أعمال تصويره في 8 أفريل الجاري، على أن تستمر حتى 20 من الشهر ذاته، وفقاً لما أفاد به محمد جنادي، المسؤول الإعلامي في مديرية الثقافة لولاية البويرة.

وبعد الانتهاء من مرحلة الإنتاج، سيُعرض الفيلم باللغتين العربية والهولندية، مع توفر ترجمة باللغتين الفرنسية والإنجليزية.

وأوضح جنادي أن العمل يهدف إلى تسليط الضوء على شخصية المفتش الطاهر، التي تركت بصمة كبيرة في ذاكرة الأجيال الجزائرية من خلال أفلامه التي أُنتجت في الفترة بين الستينيات والثمانينيات.

ويشارك في الفيلم عدد من الوجوه الجزائرية البارزة، مثل مصطفى لعريبي، عبد الكريم دردجي، فضيل أسول، وموني بوعلام، إضافة إلى ممثلين هولنديين.

وتدور أحداث الفيلم حول الشاب “مولود”، الخبير في تكنولوجيا المعلومات، الذي يسعى لإبداع لعبة إلكترونية تكون شخصياتها الرئيسية هما والده “دحمان” وصديقه “يحيى”، اللذان كانا في الماضي يقلّدان ثنائي “المفتش الطاهر ومعاونه”.

ورغم محاولاته المتكررة للمصالحة بينهما بعد خلاف قديم، لا ينجح في ذلك. لكن الأمور تتغير عندما يكتشف لعبة غامضة تمنحه القدرة على إنشاء نسخ افتراضية من الأشخاص الحقيقيين. يقرر مولود إنشاء نسخ افتراضية من والده وصديقه، ويقحمهما في مغامرات مثيرة داخل عالم رقمي مليء بالمفاجآت والتحديات.