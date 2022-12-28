فيلم حول المسار الثوري والسياسي لهواري بومدين

خلص المشاركون في الملتقى الوطني حول الرئيس الراحل هواري بومدين، إلى إصدار جملة من التوصيات أبرزها إنتاج فيلم سينمائي حول مسار الرجل النضالي الثوري والسياسي.

ومن بين توصيات الملتقى الدعوة إلى إنشاء مؤسسة الرئيس الراحل هواري بومدين واستحداث جائزة للبحوث العلمية والانجازات التكنولوجية تحمل اسمه وكذا إنجاز فيلم سينمائي حول مساره النضالي والثوري والسياسي.

كما تضمنت التوصيات أيضا تخصيص جناح بالمتحف الوطني للمجاهد لعرض مختلف المقتنيات الشخصية للرئيس بومدين مع تشجيع الدراسات والبحوث التاريخية وتوسيعها لتشمل شخصيته ومساره النضالي مع إدراج أقواله الخالدة ومقتطفات من خطابته في المقررات والمناهج والبرامج التربوية والتعليمية.

وفي ذات السياق، أوصى المشاركون بترسيم هذا الملتقى من خلال تنظيمه في طبعات سنوية وترقيته إلى مستوى ملتقى دولي، إلى جانب تنظيم فعاليات جهوية مرافقة له وكذا جمع واسترجاع أرشيف الرئيس الراحل من وثائق وأغراض ومقتنيات من داخل وخارج الوطن.

بالصور.. عرض أغراض للرئيس الراحل هواري بومدين لأول مرة

وعُرضت يوم الثلاثاء، أغراض خاصة للرئيس الراحل هواري بومدين بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال بالجزائر العاصمة، وتضم ألبسة على غرار “البرنوس” الذي اشتهر بارتدائه، وكذا نسخة من جواز سفره.

وجاء عرض هذه الأغراض على هامش ملتقى وطني حول شخصية الرئيس الراحل هواري بومدين بمناسبة الذكرى الـ 44 لوفاته في 27 ديسمبر 1978.

وخلال كلمة لها بالملتقى، قالت أرملة الرئيس الراحل، أن الأخير كان رجل نظام يكره الفوضى والإرتجال.