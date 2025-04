فيلم “سنو وايت” الجديد ممنوع من العرض في دول عربية لهذا السبب!

منعت دول عربية، فيلم ” “سنو وايت” أو “بياض الثلج” السينمائي الجديد من العرض، بعد حملات شعبية طالبت بمقاطعته لمشاركة مجندة بجيش الاحتلال الإسرائيلي فيه.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد أعلنت الكويت ولبنان منع عرض الفيلم الذي أنتجته شركة “ديزني” بسبب مشاركة الممثلة الصهيونية غال غادوت في بطولته بدور الملكة الشريرة، وذلك في أعقاب حملات مقاطعة أطلقها نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي.

واستجابت دور السينما لهذه المطالب وامتنعت عن عرض العمل السينمائي، من منطلق رفض كل أشكال التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت صحيفة “القبس” الكويتية إن القرار يتماشى مع الموقف الرسمي والشعبي الثابت في الكويت الذي يرفض أي شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني على جميع المستويات، بما في ذلك المجال الثقافي والفني.

من جانبه أصدر وزير الداخلية اللبناني أحمد الحجار قرارا رسميا بمنع عرض الفيلم في 11 أفريل 2025، بناء على توصية من لجنة مراقبة الأفلام التابعة للأمن العام.

