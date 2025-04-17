فيلم “سنو وايت” الجديد ممنوع من العرض في دول عربية لهذا السبب!

منعت دول عربية، فيلم ” “سنو وايت” أو “بياض الثلج” السينمائي الجديد من العرض، بعد حملات شعبية طالبت بمقاطعته لمشاركة مجندة بجيش الاحتلال الإسرائيلي فيه.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد أعلنت الكويت ولبنان منع عرض الفيلم الذي أنتجته شركة “ديزني” بسبب مشاركة الممثلة الصهيونية غال غادوت في بطولته بدور الملكة الشريرة، وذلك في أعقاب حملات مقاطعة أطلقها نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي.

واستجابت دور السينما لهذه المطالب وامتنعت عن عرض العمل السينمائي، من منطلق رفض كل أشكال التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

انتصار لحركة مقاطعة ‘إسرائيل’ (BDS) في الكويت ولمؤسسات المجتمع المدني التي طالبت دور السينما بالامتناع عن عرض فيلم ‘سنو وايت’، والذي تُشارك فيه مُجنَّدة إسرائيلية. حملات المقاطعة فعّاله، ولذلك علينا من التصعيد من مقاطعتنا لجميع المنتجات/الشركات المتواطئة مع الاحتلال الإسرائيليّ. pic.twitter.com/0QfDsygWQv — عبدالله وليد إبراهيم العنجري (@abdullahanjari) April 13, 2025

وقالت صحيفة “القبس” الكويتية إن القرار يتماشى مع الموقف الرسمي والشعبي الثابت في الكويت الذي يرفض أي شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني على جميع المستويات، بما في ذلك المجال الثقافي والفني.

من جانبه أصدر وزير الداخلية اللبناني أحمد الحجار قرارا رسميا بمنع عرض الفيلم في 11 أفريل 2025، بناء على توصية من لجنة مراقبة الأفلام التابعة للأمن العام.

‘Snow White’ Banned in Lebanon Due to Gal Gadot Being on Country’s ‘Israel Boycott List’ https://t.co/8aPn2xKkIt — Variety (@Variety) April 16, 2025

وتأتي هذه الخطوة في سياق سياسة المقاطعة التي تتبعها بعض الدول العربية ضد المنتجات الفنية الصهيونية، حيث سبق أن منع لبنان فيلما آخرا، وهو “كابتن أمريكا: عالم جديد شجاع” قبل شهرين لنفس السبب.

وصرح ممثل شركة Italia Films، الموزعة في الشرق الأوسط ومقرها بيروت، والتي تتولى توزيع أفلام “ديزني” في المنطقة، لمجلة variety بأن غادوت مدرجة منذ فترة طويلة على “قائمة مقاطعة إسرائيل” في لبنان، وأنه لم يعرض أي فيلم تشارك فيه في البلاد.

وكانت غادوت، وهي مجندة سابقة في جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلنت صراحة دعمها لحرب الإبادة في غزة منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، الأمر الذي فتح عليها أبواب الجحيم ودفع للتحريض على مقاطعة كل الأفلام التي تشارك فيها.

خدمت كمدربة في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة 2005-2007. وقد استخدمت شهرتها كنجمة سينمائية للترويج لرواية الاحتلال الإسرائيلي وتبرير جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.

ويمثل الفيلم الذي استغرق إنتاجه ثلاث سنوات، وكلف نحو 270 مليون دولار، أحدث إنتاجات “ديزني”، وهو إعادة تصوير لقصة “سنو وايت” الكلاسيكية التي كانت أول فيلم طويل تنتجه الشركة قبل نحو 90 عاما.

ويشكل قرار المنع في لبنان والكويت ضربة جديدة للفيلم الذي واجه بالفعل انتقادات فنية وتحديات في شباك التذاكر، حيث تلقى أداء غادوت تحديدا انتقادات لاذعة من بعض النقاد السينمائيين، الذين رأوا في تعابيرها حركات مصطنعة.

فلم ” سنو وايت ” من بطولة الممثلة غال غادوت ذات اصول من دولة الاحتلال يحصل على احد أسوأ التقييمات في التاريخ خلال ايام فقط من اصداره 1.8 من اصل 100 الف تقييم! pic.twitter.com/lvCLH8uCYe — TRAVIS | تراڤس (@iirode0) March 25, 2025

يذكر أن أحداث فيلم “سنو وايت” تدور حول فتاة تُدعى “بياض الثلج”، كانت في الأصل سيدة القصر، قبل أن تتحول إلى خادمة بأمر من زوجة أبيها الشريرة التي غارت من جمالها اللافت.

وتهرب من بطش زوجة أبيها إلى أعماق الغابة، حيث تلتقي بالأقزام السبعة الذين يمنحونها الحماية، لتبدأ معهم رحلة استعادة حريتها وحقها.

المصدر: وكالات