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جواهر

فيلم “سنو وايت” الجديد ممنوع من العرض في دول عربية لهذا السبب!

جواهر الشروق
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فيلم “سنو وايت” الجديد ممنوع من العرض في دول عربية لهذا السبب!

منعت دول عربية، فيلم ” “سنو وايت” أو “بياض الثلج” السينمائي الجديد من العرض، بعد حملات شعبية طالبت بمقاطعته لمشاركة مجندة بجيش الاحتلال الإسرائيلي فيه.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد أعلنت الكويت ولبنان منع عرض الفيلم الذي أنتجته شركة “ديزني” بسبب مشاركة الممثلة الصهيونية غال غادوت في بطولته بدور الملكة الشريرة، وذلك في أعقاب حملات مقاطعة أطلقها نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي.

واستجابت دور السينما لهذه المطالب وامتنعت عن عرض العمل السينمائي، من منطلق رفض كل أشكال التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت صحيفة “القبس” الكويتية إن القرار يتماشى مع الموقف الرسمي والشعبي الثابت في الكويت الذي يرفض أي شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني على جميع المستويات، بما في ذلك المجال الثقافي والفني.

من جانبه أصدر وزير الداخلية اللبناني أحمد الحجار قرارا رسميا بمنع عرض الفيلم في 11 أفريل 2025، بناء على توصية من لجنة مراقبة الأفلام التابعة للأمن العام.

وتأتي هذه الخطوة في سياق سياسة المقاطعة التي تتبعها بعض الدول العربية ضد المنتجات الفنية الصهيونية، حيث سبق أن منع لبنان فيلما آخرا، وهو “كابتن أمريكا: عالم جديد شجاع” قبل شهرين لنفس السبب.

وصرح ممثل شركة Italia Films، الموزعة في الشرق الأوسط ومقرها بيروت، والتي تتولى توزيع أفلام “ديزني” في المنطقة، لمجلة variety بأن غادوت مدرجة منذ فترة طويلة على “قائمة مقاطعة إسرائيل” في لبنان، وأنه لم يعرض أي فيلم تشارك فيه في البلاد.

وكانت غادوت، وهي مجندة سابقة في جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلنت صراحة دعمها لحرب الإبادة في غزة منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، الأمر الذي فتح عليها أبواب الجحيم ودفع للتحريض على مقاطعة كل الأفلام التي تشارك فيها.

خدمت كمدربة في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة 2005-2007. وقد استخدمت شهرتها كنجمة سينمائية للترويج لرواية الاحتلال الإسرائيلي وتبرير جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.

ويمثل الفيلم الذي استغرق إنتاجه ثلاث سنوات، وكلف نحو 270 مليون دولار، أحدث إنتاجات “ديزني”، وهو إعادة تصوير لقصة “سنو وايت” الكلاسيكية التي كانت أول فيلم طويل تنتجه الشركة قبل نحو 90 عاما.

ويشكل قرار المنع في لبنان والكويت ضربة جديدة للفيلم الذي واجه بالفعل انتقادات فنية وتحديات في شباك التذاكر، حيث تلقى أداء غادوت تحديدا انتقادات لاذعة من بعض النقاد السينمائيين، الذين رأوا في تعابيرها حركات مصطنعة.

يذكر أن أحداث فيلم “سنو وايت” تدور حول فتاة تُدعى “بياض الثلج”، كانت في الأصل سيدة القصر، قبل أن تتحول إلى خادمة بأمر من زوجة أبيها الشريرة التي غارت من جمالها اللافت.

وتهرب من بطش زوجة أبيها إلى أعماق الغابة، حيث تلتقي بالأقزام السبعة الذين يمنحونها الحماية، لتبدأ معهم رحلة استعادة حريتها وحقها.

المصدر: وكالات

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