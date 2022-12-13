فيلم “ليمبو” يحصد ثلاث جوائز في مهرجان الجزائر الدولي للسينما

فيلم "ليمبو" يحصد ثلاث جوائز

حصد الفيلم البريطاني “ليمبو” للمخرج بن شاروك، ثلاث جوائز في ختام مهرجان الجزائر الدولي للسينما في طبعته 11 ، حيث عادت إليه الجائزة الكبرى للأفلام الروائية الطويلة ،و جائزة المجلس الدولي للسينما و التلفزيون “غاندي” التابعة لليونسكو، إضافة إلى جائزة الجمهور في فئة الأفلام الطويلة .

أسدل الستار عن الدورة 11 من مهرجان الجزائر الدولي للسينما بعد عشرة ايام من العروض السينمائية اكتشف فيها جمهور ” فيكا” بعض من الانتاجات السينمائية عبر العالم بعد عامين من الإغلاق الذي فرضته كورنا.

وانتهت الدورة إلى تتويج كل من فيلم “الصغيرة” للمخرجة أميرة جهان خلف الله من الجزائر بجائزة لجنة التحكيم الخاصة في صنف الأفلام القصيرة ، والتي عادت فيها الجائزة الكبرى للفيلم الكندي” وداعا أيها الأوغاد” للمخرج رومان دوموند. و قد نوهت لجنة التحكيم التي رأسها سعيد مهداوي بفيلم” لا تطمعوا الحمام” للمخرج أنتونان نيكلاس و فيلم “شبشاق ماريكان” للمخرجة أمال بليدي من الجزائر.

نتائج الدورة انتهت أيضا إلى تتويج فيلم “عدم الانحياز.. مشاهد من بكرات لابودوفيتش” للمخرجة ميلا توراجليك من صربيا بالجائزة الكبرى للفيلم الوثائقي و هو العمل الذي استعادت فيه المخرج مسار و دور الصحفي الصربي لابودوفيتش الذي لعب دورا في نقل ثوت الثورة الجزائرية عبر أعماله البصرية .

وعرفت مسابقة الوثائق أيضا تتويج فيلم ” زولوواقا” للمخرجة فلاوفيا مونتيني من إيطاليا بالجائزة الخاصة للجنة التحكيم. في حين توجت مسابقة الأفلام الطويلة إضافة الى فيلم “ليمبو”، فيلم 100 متر” لأمين نايفة من فلسطين بجائزة لجنة التحكيم كما نوهت اللجنة أيضا اللجنة بفيلم المجهولون” للمخرج مونتيغاندا وا نكوندا من روندا .

وفي السياق ذاته توجت جائزة الجمهور كل من فيلم “سيعود” للمخرج يوسف محساس من الجزائر في فئة الفيلم القصير و فيلم “كات وولك” للمخرج السويدي جوهان سكوف في فئة الوثائقي فيما عادت جائزة الفيلم الطويل لفيلم ” ليمبو”.

و شهد أيضا حفل الاختتام تكريم المؤسسة الفلسطينية “شاشات سينما المرأة” التي تأسست في 2005 وتركز في عملها على تطوير وتنمية قدرات القطاع السينمائي الفلسطيني النسوي الشاب.