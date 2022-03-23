فيلم وثائقي: علماء رياضيات عرب تجاهلهم الغرب رغم استفادته منهم

“العلم والإسلام”.. هو فيلم وثائقي من إنتاج قناة “بي بي سي” البريطانية، للباحث جيم الخليلي، الذي تعوّد أن يسبر أغوار الحضارة العربية الإسلامية من خلال أعماله الوثائقية.

وتناول الباحث الانجلو عراقي من خلال هذا البرنامج الشهير، ثلاث علماء رياضيات عرب ظلت مساهماتهم مجهولة بالرغم من الأوربيين استفادوا منها كثيرا.

وأشار جيم في عرضه الأول إلى أن “لغة العلم الحديث لا تزال تحتوي على إشارات كثيرة إلى جذورها العربية”. مضيفا أن “العلماء الأوربيين منذ القرن الثاني عشر إلى القرن السابع عشر كانوا يشيرون بانتظام إلى النصوص الإسلامية في الماضي”.

العالم محمد البتاني

من الشخصيات العلمية الفذة التي تطرق إليها برنامج “العلم والإسلام”، عالم الرياضيات محمد بن سنان البتاني، حيث قال عنه خوان مارتوس كيسادا، الأستاذ المتقاعد، والمدير السابق لقسم الدراسات العربية والإسلامية في جامعة كومبلوتنسي بمدريد إن” الأهمية الكبرى للبتاني أنه نجح في الجمع بين علم الفلك والرياضيات وجعلهما نفس مجال الدراسة”. مشيرا في ذات الوقت في حديثه لـ ” بي بي سي” أن من المساهمات الرئيسية لعلماء الرياضيات العرب” إنقاذ العلوم اليونانية واللاتينية من خلال ترجماتهم” لكنهم استعادوا أيضا أفضل العلوم التي طورها الهنود.

وفي حديثه عن أهمية الأبحاث التي قدمها البتاني، قال خوان مارتوس إن هذا العالم العربي قام بتطبيق العديد من الصيغ الرياضية على علم الفلك، حيث حدّد السنة الشمسية في 365 يومًا بدقة كبيرة، وهو ما كان إنجازًا كبيرًا، لأننا نتحدث عن نهاية القرن التاسع وبداية القرن العاشر”.

أما فيما يتعلق بالاعتدالات، فقد درسها البتاني ووجد أن هناك أخطاء في الحسابات التي قدمها بطليموس، وقد أدى ذلك إلى إتقان كل التراث اليوناني لبطليموس الذي حصل عليه علماء الرياضيات العرب.

ومن خلال برنامجه الوثائقي، زار الخليلي جامعة بادوفا بإيطاليا، وشاهد أحد أهم الكتب في تاريخ العلوم De Revolutionibus orbium coelestium ، الذي نشره نيكولاس كوبرنيكوس عام 1543.

وتظهر أهمية هذا الكتاب لكونه كشف عن استخدام كوبرنيكوس بشكل مكثف لملاحظات البتاني لمواقع الكواكب والشمس والقمر والنجوم.

العالم ابن الشاطر

تحدث خايمي كولو كورديرو، أستاذ الدراسات العربية والإسلامية في جامعة سالامانكا، إلى “بي بي سي موندو” عن ابن الشاطر، عالم الفلك والرياضيات المولود في دمشق حوالي عام 1304.

وقال عن هذا العالم إنه:” لم يكن معروفا كثيرا في الغرب لأن أعماله لم تترجم إلى اللاتينية”. ورغم ذلك:” اكتشف الباحثون نماذج ابن الشاطر الكوكبية وأدركوا أنها مماثلة لتلك التي اقترحها كوبرنيكوس بعد عدة قرون”.

العالم أبو علي الحسن

ومن العلماء العرب الذين استهدفهم وثائقي قناة ” بي بي سي” أبو علي الحسن بن الهثيم البحري الذي قال عنه الأستاذ الفخري للفيزياء بجامعة عليكرة الإسلامية في مقال نشره على موقع اليونسكو إنه” كرس نفسه ليس للرياضيات وحسب، ولكن للفيزياء والميكانيكا وعلم الفلك والفلسفة”.

ويعتبر بطليموس العرب، كما يلقب، من العلماء الذين طوروا “منهجية التجريب كطريقة أخرى لاختيار الفرضية أو الفرضية الأساسية”.

ووفقا لرضا الله أنصاري، فإن أشهر أعمال الحسن في مجال البصريات ” كتاب في المناصير، في قاموس البصريات اللاتيني والذي تمت ترجمته بشكل مجهول في القرنين الثاني عشر والثالث عشر”.

وأوضح ريكاردو مورينو، الأستاذ المشارك في كلية الرياضيات بجامعة كومبلوتنسى أن الحسن “كان من أوائل علماء الرياضيات العرب الذين نجحوا في معادلات الدرجة الأكبر من الثانية من خلال حل المعادلات الثالثة هندسيا والتي طرحها أرخميدس قبل أكثر من 1200 عام في عمله على الكرة والأسطوانة”.

أما في مجال نظرية الأعداد، قدم الحسن مساهمة مهمة بعمله على الأعداد المثالية، كما قدم مساهمات في الهندسة الأولية ودرس حالات محددة لنظريات إقليدس.

العالم أبو كامل

ويشير ريكاردو مورينو من خلال برنامج “العلم والإسلام” أن أبو كامل المسمى بالحاسبة المصرية، ترك العديد من الأعمال الحسابية من بينها” رسالة في الجبر، فقد أصلها العربي، لكنها ترجمت إلى اللاتينية والعبرية”.

ومع ذلك، هناك سبب آخر لأهمية أبو كامل، وهو أن عمله كان أساس كتب فيبوناتشي وله دور كبير في إدخال الجبر إلى أوروبا”.