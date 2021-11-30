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رياضة
تفاؤل وسط السودانيين.. والإطاحة بـ "الخضر" ستكون مفاجأة البطولة

فيلود يستحضر ذكريات “سوسطارة” والوفاق.. ويحذر من بلايلي

سليم دريس
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فيلود يستحضر ذكريات “سوسطارة” والوفاق.. ويحذر من بلايلي

قال مدرب المنتخب السوداني، الفرنسي هوبير فيلود، عن مشاركة “صقور الجديان” في كأس العرب تعد بمثابة فرصة مميزة للتحضير لخوض كأس أمم إفريقيا المقبلة التي ستحتضنها الكاميرون مطلع العام الجديد.

وقال فيلود، الذي يعرف جيدا الكرة الجزائرية بحكم تدريبه في وقت سابق لناديي تدريب وفاق سطيف واتحاد العاصمة، إن مواجهة المنتخب الجزائري لن تكون سهلة، على اعتبار أن تشكيلة المدرب مجيد بوقرة تضم عشرة لاعبين من المنتخب الأول، وهو الأمر الذي سيعقد من مهمة أشباله في الإطاحة بزملاء بونجاح في موعد اليوم، حيث قال التقني الفرنسي في تصريحات إعلامية في العاصمة القطرية الدوحة: “منتخب الجزائر يلعب بـ 10 من لاعبي المنتخب الأول”، قبل أن يضيف فيلود: “أعرف جيدا اللاعبين الجزائريين، الأفضل هو يوسف بلايلي الذي لعب لي في اتحاد العاصمة حين كان شابا، وهو لاعب كان يمكنه أن يصنع مسيرة كبيرة في أوروبا”، ليواصل المدرب الأسبق لمنتخب الطوغو: “بغداد بونجاح أيضا وهو لاعب يصعب مواجهته في قطر، وياسين براهيمي وهلال العربي سوداني وهو لاعب جيد للغاية يلعب في السعودية الآن، أعرفهم جيدا لأنني دربت لستة مواسم في الجزائر”.

يحدث هذا في الوقت الذي تطمح فيه الجماهير السودانية تحقيق المفاجأة في البطولة العربية، من خلال الإطاحة بالمنتخب الجزائري، معتبرين أن هزم أشبال بوقرة سيكون “حديث البطولة” مثلما جاء في موقع “ثقفني” السوداني الذي خصص حيزا كبيرا لمواجهة منتخب السودان أمام “الخضر”.

أما صحيفة “الراكوبة”، فقد أقرت بصعوبة مأمورية منتخب بلادها أمام المنتخب الجزائري، وهزم “الخضر” يتطلب بذل جهود كبيرة لتحقيق المبتغى، قبل أن تنقل ذات الوسيلة الإعلامية تصريحات المدرب فيلود الذي أكد أنه في حال الإطاحة بالجزائر فسيكون ذلك بوابة بلوغ الدور الثاني من المسابقة.

بدورها نقلت صحيفة “أخبار السودان” المحلية، أمس، تصريحات المهاجم محمد عبد الرحمن بخصوص مواجهة منتخب الجزائر، الذي أكد قائلا: “لا ننظر إلى الجزائر سواء أنها جاءت بالفريق الأول أم الثاني، هدفنا واحد هو تقديم الأفضل”.

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