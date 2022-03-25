فينغر: صفوة تقنيي العالم يتمنّون تأهّل الجزائر لِمونديال 2022

قدّم التقني الفرنسي المخضرم أرسين فينغر دعما معنويا قويّا للمنتخب الوطني الجزائري، عشية مواجهته للمنافس الكاميروني بِرسم الدور الأخير لِتصفيات كأس العالم 2022.

ويشغل التقني أرسين فينغر (72 سنة) منصب مدير تطوير كرة القدم عبر العالم، بعد أن استعانت “الفيفا” بِخدماته في الأعوام القليلة الماضية.

ونُقدّم لكم في هذا التقرير أبرز ما أدلى به المدرب السابق لِفريق أرسنال الإنجليزي، لِحسان قديورة شقيق اللاعب الدولي الجزائري عدلان قديورة، عبر قناة إلكترونية. وبثّ شريط التفاصيل في أحدث ظهور له بِموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

1- منتخب الجزائر مِن بين الفرق الوطنية التي شملتها دراستي لِمصلحة “الفيفا”. لاحظته منذ البداية أنه أشبه بِكتلة مُتراصّة ومُوَحّدة، قليل الثغرات والعيوب.

2- يمتاز “الخضر” بِالإبداع الفني، والرّشاقة في مداعبة الكرة وتمريرها.

3- يحوز “محاربو الصّحراء” قدرة الاحتفاظ على الكرة، وهي خاصية لا يتوفّر عليها عدد كبير من منتخبات العالم.

4- أدعو لاعبي منتخب الجزائر إلى التركيز على فلسفة الكرة الجماعية، وتجنّب الاعتماد على الفرديات. عِلما أن التقني فينغر اشتهر بِنظرته السلبية إلى الجوائز (الكرة الذهبية ولقب “الفيفا”)، وقال في أكثر من مناسبة إنّها تُشجّع على النّزعة الفردية والأنانية والمصلحة الذّاتية.

5- مواصلة التقيّد بِالصّرامة والانضباط أمر جدّ ضروري، فنحن في مجال رياضي، يدفع فيه المنتخب الثمن غاليا وبِسرعة، بعد كلّ تهاون.

6- يُمكنني القول إن منتخب الجزائر يمرّ بِمرحلة جدّ استثنائية، جعلته لِأوّل مرّة في تاريخه الكروي يرفع سقف الأهداف عاليا، ويُقارع “العمالقة” في الاستحقاقات الكبرى (35 مباراة دولية بِلا هزيمة/ ثاني رقم عالمي رفقة البرازيل وإسبانيا، وبعد إيطاليا بـ 37 مواجهة).

7- أدعو “الخضر” أيضا في الوقت ذاته إلى حسن تسيير الضّغط، لأن الطموحات الكبيرة تُشكّل عبئا يستوجب إجادة التعامل مع سلبياته.

8- أنا مُتشوّق لِرؤية منتخب الجزائر في مونديال قطر، بل أكاد أجزم أن جلّ نقّاد كرة القدم يرغبون في حضور “محاربي الصّحراء” تظاهرة كأس العالم 2022.

9- يُمكن أن يكون مونديال قطر نسخة إيجابية للجزائر، لأن اللاعبين يعرفون البيئة جيّدا، وكأنّهم يتنافسون في فناء البيت! في تلميح إلى تظاهرة كأس العرب بِهذا البلد الخليجي في ديسمبر الماضي، وإحراز تلاميذ مجيد بوقرة لقب البطولة الكروية الإقليمية.