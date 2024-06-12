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رياضة

فينغر يشرف على محاضرة في إطار التربص الخاص بإجازة “كاف برو”

عمر سلامي
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فينغر يشرف على محاضرة في إطار التربص الخاص بإجازة “كاف برو”
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أرسين فينغر

أشرف مدير تطوير كرة القدم على مستوى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، أرسين فينغر، على محاضرة الوحدة السابعة من التربص التكويني الخاص بإجازة “كاف برو “” CAF PRO” .
وأقيمت المحاضرة عبر تقنية الفيديو، لفائدة مترشحي المديريات الفنية الوطنية بما في ذلك المديرية الفنية الوطنية للفاف .

وعرفت هذه الوحدة مشاركة 26 مترشحا من جانب “الفاف”، بحضور المدير الفني الوطني عامر منسول، حيث تناول التقني الفرنسي مختلف أساليب إدارة وتسيير مدربي كرة القدم.

ودامت المحاضرة لمدة ساعة وثلاثين دقيقة، تبعها نقاش مفتوح بين المشاركين، حيث أتيحت لكل دولة الفرصة لطرح ثلاثة أسئلة.

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