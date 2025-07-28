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رياضة

فينورد الهولندي يرفض التخلي عن حاج موسى

ع.ع
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فينورد الهولندي يرفض التخلي عن حاج موسى

رفض مدرب نادي فينورد روتردام الهولندي لكرة القدم، روبن فان بيرسي، جميع العروض المقدمة له من أجل التعاقد مع المهاجم الدولي الجزائري أنيس حاج موسى، خلال فترة التحويلات الصيفية الحالية، بحسب تصريحاته الأخيرة.

ويتواجد لاعب “الخضر” حاج موسى، على رأس أولويات نادي بنفيكا البرتغالي، الذي تقدم بعرضين رسميين من أجل التعاقد معه، تحسبا لخلافة الأرجنتيني أنخيل دي ماريا. إلا أن كلا العرضين قوبلا بالرفض من مسؤولي فينورد.

وخرج فان بيرسي عن صمته ليتحدث عن قضية لاعب “الخضر”، في تصريحات خص بها شبكة “إيس أس بي أن”، مؤكدا أنه يرفض فكرة التفريط في خدماته، وأن اللاعب غير جاهز بعد للانتقال إلى أي فريق اخر، قائلا: “لا أعتقد أن الوقت مناسب على الإطلاق لرحيل حاج موسى”.

وأضاف فان بيرسي، الذي منح شارة القائد للدولي الجزائري، في ودية السبت، أمام نيس الفرنسي: “من حيث المبدأ، سيبقى، لأن عقده يمتد حتى عام 2029. من المفهوم وجود اهتمام، لكننا نريد الاحتفاظ بأفضل لاعبينا”.

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