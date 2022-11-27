فينورد يعود للاهتمام بزروقي وتفينتي يريد عرضا كبيرا

إدارة فريقه مترددة في تسريحه خلال الميركاتو الشتوي

يواصل الدولي الجزائري، رامز زروقي، نجم نادي تفينتي الهولندي تصدر عناوين وسائل الإعلام المحلية بسبب الاهتمام الكبير بخدماته، ومحاولة ضمه خلال فترة التحويلات الشتوية المقبلة من طرف العديد من الأندية، وفي مقدمتها نادي فينورد، فضلا عن وجود اهتمام من بعض الأندية الفرنسية والألمانية، في وقت تبقى فيه إدارة فريقه مترددة في بيعه هذا الشتاء ولو أنها تبحث عن عرض مالي كبير.

ويُعد رامز زروقي من أبرز لاعبي خط الوسط في الدوري الهولندي منذ الموسم الماضي، ودائما ما يحظى بالإشادة والثناء بالنظر للمستويات التي يقدمها مع تفينتي، وعلى وجه التحديد منذ بداية الموسم الجاري، أين تحول إلى واحد من أبرز نجوم نادي تفينتي، بدليل أنه كان قريبا جدّا من الرحيل عن الفريق الصيف الماضي بعد العرض الذي جاءه من نادي فينورد، لكن إدارة فريقه تمسكت به لعدم اقتناعها بالعرض المالي الذي لم يتجاوز الـ3.5 مليون يورو، في وقت كانت تنتظر فيه عرضا يوازي الخمسة ملايين يورو.

وكشفت بعض وسائل الإعلام الهولندية بأن نادي فينورد مستعد للتقدم بعرض جديد من أجل الحصول على الدولي الجزائري خلال الميركاتو الشتوي الحالي، رغم وجود بعض التحفظ من إدارة تفينتي التي تريد الإبقاء على زروقي إلى غاية الصيف المقبل، إلا في حال وصول عرض مالي مغر، حسب ما أكدته العديد من المصادر الهولندية، وقال الصحفي الهولندي، تين فورد، بهذا الخصوص في تصريحات لموقع “توبانتيا” الهولندي: “فينورد لن يكون الفريق الوحيد الراغب في ضم زروقي، بطبيعة الحال هو يمتلك الأولوية، خاصة وأن اللاعب مهتم بالانتقال إليه، ولكن الأوضاع قد تتغير من هنا إلى نهاية الموسم”، وأضاف: “أتوقع أن تدخل أندية كبيرة أخرى سواء من هولندا أو خارجها في مفاوضات لشراء عقد زروقي، خاصة وأنه يتطور بشكل جيد من مباراة أخرى، ومستواه تحسن مقارنة بالموسم الماضي”، وأتم: “لا يجب أن ننسى بأن زروقي مرتبط بعقد مع تفينتي حتى 2024، وبالتالي فإن النادي سيبحث عن رفع سعره للاستفادة منه ماليا”.

وكان زروقي (24 عاما) تخرج من مدرسة أجاكس أمستردام وغادرها عام 2016 للانضمام إلى الفريق الرديف لنادي تفينتي، الذي تدرج معه ليصبح واحدا من أهم لاعبيه في الفريق الأول، وكسب لاعب خط الوسط المدافع شهرة كبيرة منذ تحوله إلى لاعب دولي في المنتخب الجزائري، ولعب رامز زروقي 14 مباراة في الدوري الهولندي خلال الموسم الحالي دون أن يساهم في أي هدف لصالح ناديه.